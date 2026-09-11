TCMB anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61'e yükseldi - Son Dakika
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TCMB anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61'e yükseldi

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TCMB'nin Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 29,43'ten yüzde 29,61'e çıktı. 67 katılımcıyla yapılan ankette yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 51,66 TL'den 51,57 TL'ye geriledi.

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,43 iken, bu anket döneminde yüzde 29,61 oldu. Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,66 TL iken, bu anket döneminde 51,57 TL oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 67 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Yıllık enflasyon beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,43 iken, bu anket döneminde yüzde 29,61 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,69 iken, bu anket döneminde yüzde 23,70 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 18,03 iken, bu anket döneminde yüzde 18,32 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2026 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,40 olasılıkla yüzde 20,00 - 22,99 aralığında, yüzde 47,05 olasılıkla yüzde 23,00 - 25,99 aralığında, yüzde 11,21 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 31,15'inin beklentilerinin yüzde 20,00 - 22,99 aralığında, yüzde 55,74'ünün beklentilerinin yüzde 23,00 - 25,99 aralığında, yüzde 6,56'sının beklentilerinin yüzde 26,00 - 28,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2026 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 30,89 olasılıkla yüzde 14,00 - 16,99 aralığında, yüzde 35,26 olasılıkla yüzde 17,00 - 19,99 aralığında, yüzde 19,18 olasılıkla ise yüzde 20,00 - 22,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 28,30'unun beklentilerinin yüzde 14,00 - 16,99 aralığında, yüzde 37,74'ünün beklentilerinin yüzde 17,00 - 19,99 aralığında, yüzde 20,75'inin beklentilerinin yüzde 20,00 - 22,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,00 iken, bu anket döneminde yüzde 37,00 olmuştur. Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 37,00 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,66 TL iken, bu anket döneminde 51,57 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 57,43 TL iken, bu anket döneminde 58,60 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

Katılımcıların GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,1 iken, bu anket döneminde yüzde 3,0 olarak gerçekleşti. GSYH 2027 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,0 iken bu anket döneminde yüzde 3,9 olarak gerçekleşti.

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61'e yükseldi - Son Dakika

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