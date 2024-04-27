TCMB Anonim Şirketi Genel Kurulu Her Yıl Nisan Ayında Toplanacak

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Anonim Şirketi Genel Kurulu her yıl nisan ayında, Banka Meclisinin tespit edeceği günde toplanacak.

TCMB Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, TCMB Anonim Şirketi Genel Kurulu, her yılın nisan ayı içinde Banka Meclisinin belirleyeceği günde bir araya gelecek.