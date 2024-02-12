TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleriyle Bir Araya Geldi

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleriyle Bir Araya Geldi

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek bankacılık sektöründeki son durumu ve geleceğe ilişkin beklentileri değerlendirdi. Toplantıda, Türk lirası mevduatların payını artırmaya yönelik düzenlemeler masaya yatırıldı. Karahan ve Çakar, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün eşgüdümlü çalışmalarından memnuniyetlerini ifade etti.

12.02.2024 13:48  Güncelleme: 13:49
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TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda, bankacılık sektöründeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler değerlendirilirken, Türk lirası mevduatların payını artırmaya yönelik düzenlemeler masaya yatırıldı.

Duyuruda şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu Üyesi banka genel müdürleri ile bir araya gelmiştir.

Güncel makroekonomik gelişmeler doğrultusunda bankacılık sektöründeki son durumun ve geleceğe ilişkin beklentilerin değerlendirildiği toplantı oldukça verimli geçmiştir.

Türk lirası mevduatların payını artırmaya yönelik düzenlemeler, makroihtiyati çerçevede sadeleşme ve miktarsal sıkılaşma adımlarıyla birlikte dezenflasyon süreci kapsamında para politikası görünümü toplantının ana gündem maddeleri olmuştur.

TCMB Başkanı Fatih Karahan ve TBB Başkanı Alpaslan Çakar, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün eşgüdümlü çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini ifade etmişlerdir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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