TCMB Başkanı Karahan BIS Konferansı'nda Sunum Gerçekleştirdi - Son Dakika
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TCMB Başkanı Karahan BIS Konferansı'nda Sunum Gerçekleştirdi

26.06.2026 21:11
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Fatih Karahan, BIS 25. Yıllık Konferansı'nda para politikası iletişimini ele aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) 25. Yıllık Konferansı'nda "Bölünmüş Bir Küresel Ekonomide Para Politikası" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Karahan, İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen BIS 25. Yıllık Konferansı'nda merkez bankası başkanları para politikası paneline katıldı.

BIS Genel Müdürü Pablo Hernandez de Cos'un moderatörlüğünü yaptığı panele, Karahan'ın yanı sıra Yeni Zelanda Merkez Bankası Başkanı Anna Breman, Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem ve Norveç Merkez Bankası Başkanı Ida Wolden Bache katıldı.

Karahan, BIS'in yıllık konferansında 2012'den bu yana sunum yapan ilk TCMB Başkanı oldu.

TCMB Başkanı Karahan, sunumunda, bölünmüş bir küresel ekonomide iletişimin neden daha önemli hale geldiğini ele alırken, merkez bankası iletişimi ile metin, video ve yüz yüze iletişim gibi formatların beklentiler üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Beklentilerin para politikası aktarımı açısından daha önemli hale geldiğini, iletişimin ise beklentileri ve ekonomik davranışı etkilediğini aktaran Karahan, etkili iletişimin güvenilir, dikkat çekici ve erişilebilir olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Fatih Karahan, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Karahan BIS Konferansı'nda Sunum Gerçekleştirdi - Son Dakika

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