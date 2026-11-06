TCMB Başkanı Karahan, haftalık repo fonlamasını artırdıklarını söyledi

TCMB Başkanı Karahan, haftalık repo fonlamasını artırdıklarını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TCMB Başkanı Karahan, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak likidite imkanlarını gözden geçirdiklerini açıkladı. Karahan, haftalık repo ihaleleriyle sağladıkları fonlama miktarını artırdıklarını söyledi.
TCMB Başkanı Karahan: "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak likidite imkanlarını gözden geçirdik, haftalık repo ihaleleriyle sağladığımız fonlama miktarını artırdık."
Kaynak: İHA
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