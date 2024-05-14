TCMB Başkanı Karahan: Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB Başkanı Karahan: Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz

TCMB Başkanı Karahan: Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Katar Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, piyasaların enflasyonun düşeceğine inandığını belirterek, yılın ikinci yarısında belirgin bir enflasyon düşüşü beklediklerini söyledi. Karahan ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın enflasyonla mücadele konusunda kendilerine yardımcı olduğunu ve yapay zeka konusunda da yakından takip ettiklerini ifade etti.

14.05.2024 16:11
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz." dedi.

Karahan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, sosyal refaha en önemli katkılarının fiyat istikrarı yoluyla olduğunu söyledi.

Piyasaların şu anda enflasyonun aşağı geleceğine inandığını ifade eden Karahan, "Ama tahminimiz konusunda farklılıklar var." ifadesini kullandı.

Yılın ikinci yarısında koşulların dezenflasyonist olacağını belirten Karahan, "Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz." dedi.

Karahan, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi ile enflasyonla mücadele konusunda kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.

TCMB Başkanı Karahan, yapay zeka konusunda olan biten her şeyi çok yakından takip ettiklerini de bildirdi.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Fatih Karahan, Katar, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Karahan: Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz - Son Dakika

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