TCMB Başkanı Konya'da İş Dünyasıyla Bir Araya Geldi

15.05.2026 17:10
TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, Konya Ticaret Odası'nda iş dünyası ile ekonomik gelişmeleri görüştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve oda yönetimi ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Konya Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen "TCMB Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı" öncesinde, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve oda yönetimi ile bir araya geldi. Konya Ticaret Odası'nda gerçekleşen ziyarette; Türkiye ekonomisine ilişkin güncel gelişmeler, reel sektörün beklentileri, üretim hayatında yaşanan gelişmeler ve iş dünyasının değerlendirmeleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette konuşan Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ı Konya'da ve Konya Ticaret Odası'nda ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, iş dünyası ile ekonomi yönetimi arasında sürdürülen istişare kültürünün son derece kıymetli olduğunu söyledi. Öztürk, özellikle Anadolu şehirlerinin üretim gücünün korunması, reel sektörün beklentilerinin doğrudan paylaşılması ve ekonomik süreçlerin ortak akılla değerlendirilmesi açısından gerçekleştirilen temasların büyük önem taşıdığını belirterek, ziyaretleri dolayısıyla Dr. Fatih Karahan'a teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan da ev sahiplikleri dolayısıyla Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk'e ve oda yönetimine teşekkür ederek, Konya iş dünyasıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. - KONYA

Kaynak: İHA

