TCMB dahil kredi hacmi 25 Eylül haftası 110 milyar 884 milyon 218 bin lira arttı - Son Dakika
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TCMB dahil kredi hacmi 25 Eylül haftası 110 milyar 884 milyon 218 bin lira arttı

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TCMB verilerine göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı 25 Eylül haftasında 110 milyar 384 milyon 754 bin lira artışla 34 trilyon 2 milyar 178 milyon 176 bin liraya çıktı. Aynı hafta TCMB dahil toplam kredi hacmi 110 milyar 884 milyon 218 bin lira arttı.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 25 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya göre 110 milyar 384 milyon 754 bin lira artışla 34 trilyon 2 milyar 178 milyon 176 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 25 Eylül ile biten haftada yüzde 0,33 ve 110 milyar 384 milyon 754 bin lira artışla 33 trilyon 891 milyar 793 milyon 422 bin liradan 34 trilyon 2 milyar 178 milyon 176 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 0,80 artarak 18 trilyon 658 milyar 94 milyon 264 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,07 yükselişle 11 trilyon 204 milyar 527 milyon 913 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 269 milyar 555 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 230 milyar 116 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 25 Eylül itibarıyla 1 milyar 342 milyon dolarlık artış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri arttı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,82 artışla 6 trilyon 941 milyar 595 milyon 414 bin liraya çıktı.

Söz konusu kredilerin 838 milyar 83 milyon 105 bin lirası konut, 42 milyar 235 milyon 537 bin lirası taşıt, 2 trilyon 597 milyar 728 milyon 207 bin lirası ihtiyaç kredileri, 3 trilyon 463 milyar 548 milyon 565 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 25 Eylül ile biten haftada 110 milyar 884 milyon 218 bin lira artarak 27 trilyon 531 milyar 396 milyon 689 bin liradan 27 trilyon 642 milyar 280 milyon 907 bin liraya yükseldi.

Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıEkonomiFinansEylülSon Dakika

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SON DAKİKA: TCMB dahil kredi hacmi 25 Eylül haftası 110 milyar 884 milyon 218 bin lira arttı - Son Dakika
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