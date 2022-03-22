TCMB'den altın ve dövizden Türk lirasına geçişin desteklenmesine ilişkin tebliğlerde değişiklik - Son Dakika
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TCMB'den altın ve dövizden Türk lirasına geçişin desteklenmesine ilişkin tebliğlerde değişiklik

22.03.2022 09:30
TCMB'den altın ve dövizden Türk lirasına geçişin desteklenmesine ilişkin tebliğlerde değişiklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), altın ve dövizden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümü desteklemek amacıyla hazırladığı tebliğlerde değişikliğe gitti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), altın ve dövizden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümü desteklemek amacıyla hazırladığı tebliğlerde değişikliğe gitti.

TCMB'nin, "Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" ile "Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"de yaptığı değişiklikler Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikler kapsamında, yurt içi yerleşik gerçek kişiler bankalardaki altın hesaplarının yanı sıra dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerini, talep etmeleri halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirebilecek. Yurt içi yerleşik tüzel kişiler ise bu işlemi 31 Aralık 2021 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın ve döviz hesapları için yapabilecek.

Tebliğler kapsamında, Merkez Bankasının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon ve/veya masraf ödenebilecek.

Öte yandan Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkanı tanınabilecek. Hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenecek.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası, Altın, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TCMB'den altın ve dövizden Türk lirasına geçişin desteklenmesine ilişkin tebliğlerde değişiklik - Son Dakika


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SON DAKİKA: TCMB'den altın ve dövizden Türk lirasına geçişin desteklenmesine ilişkin tebliğlerde değişiklik - Son Dakika
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