TCMB'den İhale: 20 ve 400 Milyar Lira Depo Alımı - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB'den İhale: 20 ve 400 Milyar Lira Depo Alımı

TCMB, 20 ve 400 milyar liralık TL depo alım ihaleleri yaptı; teklifler beklenenin üzerinde gerçekleşti.

12.11.2024 16:18
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar liralık ve 400 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi yaptı.

TCMB'nin 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 11 milyar 803 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bankanın 400 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 374 milyar 236 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB'den İhale: 20 ve 400 Milyar Lira Depo Alımı - Son Dakika

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