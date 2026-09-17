TCMB'den yeni likidite adımı, haftalık repo fonlaması artırılacak

TCMB'den yeni likidite adımı, haftalık repo fonlaması artırılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TCMB, finansal piyasalardaki gelişmeler üzerine likidite imkanlarını gözden geçirdiğini duyurdu. Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı likidite koşullarına göre artırılacak, teminat iskonto oranları azaltılacak ve bankaların borç alma limitleri güncellenecek.
Merkez Bankası'nın Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin duyurusunda, "Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacak" denildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin duyuru yaptı. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:
" Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) likidite imkanları gözden geçirilmiştir.
Bu çerçevede; Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacaktır.
TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncellenecektir.
TCMB bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilerek azaltılacaktır.
Likidite koşulları yakından takip edilerek gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbir alınacaktır. "
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