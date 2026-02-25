TCMB'den Yeni Ödeme Hizmetleri İzinleri - Son Dakika
TCMB'den Yeni Ödeme Hizmetleri İzinleri

25.02.2026 00:57
TCMB, Hangipara ve Logo'ya faaliyet izni verirken, Paratika'nın kapsamını genişletti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Hangipara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Logo Ödeme Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni verirken, Paratika Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine karar verdi.

TCMB'nin söz konusu kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, Hangipara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu kapsamında ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracı hizmeti sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterebilecek.

Ayrıca, aynı kanun kapsamında Logo Ödeme Hizmetleri AŞ'ye de ödeme hizmeti sunmak üzere faaliyet izni verilirken, Paratika Ödeme Hizmetleri AŞ'nin de faaliyet izni genişletildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TCMB'den Yeni Ödeme Hizmetleri İzinleri

Sizin düşünceleriniz neler ?

