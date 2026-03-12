TCMB Faizi Yüzde 37'de Sabit Kaldı - Son Dakika
TCMB Faizi Yüzde 37'de Sabit Kaldı

12.03.2026 14:42
TCMB, politika faizini yüzde 37'de sabit tutarak enflasyon risklerine karşı sıkı duruşunu sürdürüyor.

(Son) (ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizinin yüzde 37'de sabit tutulmasına karar verdi. TCMB'den yapılan açıklamada, jeopolitik gelişmelerde birlikte belirsizliklerin arttığı, küresel risk iştahında bozulma ile enerji fiyatlarında yükseliş gözlendiği belirtilerek, "Söz konusu unsurların enflasyon görünümü üzerinde oluşturabileceği riskleri sınırlamak amacıyla sıkı para politikasını destekleyici kararlar ve eşgüdüm dahilinde mali tedbirler alınmıştır. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir" denildi.

Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ikinci faiz kararını açıklamak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplandı.

Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'de sabit tutulmasına karar verirken, ayrıca gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'te sabit tuttu.

Merkez Bankasından yapılan açıklamada, enflasyonun ana eğiliminin şubat ayında yataya yakın seyrettiği belirtilerek, jeopolitik gelişmeler neticesinde belirsizliklerin arttığı ve "küresel risk iştahında bozulma" ile enerji fiyatlarında yükseliş gözlendiği vurgulandı.

Jepolitik gelişmelerin maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkilerinin yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, "Söz konusu unsurların enflasyon görünümü üzerinde oluşturabileceği riskleri sınırlamak amacıyla sıkı para politikasını destekleyici kararlar ve eşgüdüm dahilinde mali tedbirler alınmıştır" denildi. TCMB'den yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Son dönem gelişmelerin de etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır."

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Finans

TCMB Faizi Yüzde 37'de Sabit Kaldı

