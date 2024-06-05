TCMB, FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi'ni devreye aldı - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB, FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi'ni devreye aldı

TCMB, FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi\'ni devreye aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), onay gerektiren ödeme işlemleri için FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi'nin devreye alındığını duyurdu. Bu servis, özellikle 2. el araç alım-satım işlemleri gibi güvence sağlanması gereken farklı iş modellerinde kullanılabilecek. FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi, kontrollü bir ortam sağlayarak onay/tescil gerektiren ödeme işlemlerinde güvence sağlayacak. İlk aşamada 2 milyon TL işlem limiti dahilinde kullanılabilecek olan bu hizmetin hızla yaygınlaşması bekleniyor.

05.06.2024 09:25
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), onay gerektiren ödeme işlemleri için FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi'nin devreye alındığını bildirdi.

TCMB'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, söz konusu servis, öncelikli olarak 2. el araç alım-satım işlemleri olmak üzere, işlemdeki taraflara güvence sağlanmasına ihtiyaç duyulan farklı iş modellerinde kullanılabilecek.

Onay/tescil gerektiren ödeme işlemlerinde kontrollü bir ortam sağlayacak olan FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi, 31 Mayıs itibarıyla kullanıma açıldı.

FAST Sistemi üzerine inşa edilmiş bir aracılık hizmeti olan Güvenli Ödeme İşlemi, yetkili kuruluşlar tarafından onay/tescil gerektiren işlemler için yapılacak para transferlerinde süreçler tamamlanıncaya kadar tutarın FAST katılımcısı bir kuruluş nezdinde bekletilerek işlemin taraflarına güvence sağlıyor.

Bu hizmet ile ödemeyi gönderecek olan kullanıcıya onay/tescil işlemi tamamlanmadan bedelin karşı tarafa aktarılmayacağı, ödemeyi alacak olan kullanıcıya ise onay/tescil işlemi gerçekleştiğinde bedelin hesabına geçeceği garanti ediliyor.

FAST Güvenli Ödeme İşlemi ilk aşamada 2 milyon TL işlem limiti dahilinde kullanılabilecek. Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi'nin de FAST Sistemi'nin diğer katman servisleri gibi hızla yaygınlaşacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TCMB, FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi'ni devreye aldı - Son Dakika

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