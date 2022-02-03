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TCMB Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

TCMB Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi

03.02.2022 12:58
TCMB Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurul toplantısının bugün Ankara'da gerçekleştirildiği belirtildi.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurul toplantısının bugün Ankara'da gerçekleştirildiği belirtildi.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, "Genel Kurul toplantısında, Merkez Bankası 2021 yılı dönem karı üzerinden kar payı avansı ödenmesine ve 2020 yılı karından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda ve ilgili mevzuat çerçevesinde; 45 milyar Türk lirası kar payı avans tutarının, 4,3 milyar Türk lirası ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır" denildi.


- Ankara
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara, TCMB, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TCMB Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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