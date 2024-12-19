TCMB İki TL Depo İhalesi Açtı - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB İki TL Depo İhalesi Açtı

TCMB, 20 ve 618 milyar liralık TL depo alım ihaleleri düzenledi, faiz oranları yüzde 50 civarında.

19.12.2024 16:19
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 618 milyar 35 milyon liralık iki TL depo alım ihalesi açtı.

TCMB'nin 26 Aralık vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 5 milyar 315 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bankanın 20 Aralık vadeli 618 milyar 35 milyon liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 618 milyar 35 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB İki TL Depo İhalesi Açtı - Son Dakika

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