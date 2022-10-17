Tcmb: Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 2021 Yılı Sonuna Göre Yüzde 13,6 Arttı - Son Dakika
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Tcmb: Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 2021 Yılı Sonuna Göre Yüzde 13,6 Arttı

17.10.2022 10:53
Tcmb: Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 2021 Yılı Sonuna Göre Yüzde 13,6 Arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; ağustos sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yılı sonuna göre yüzde 13,6 oranında artışla 138,1 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; ağustos sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yılı sonuna göre yüzde 13,6 oranında artışla 138,1 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası, kısa vadeli dış borç stoku istatistiklerini bugün açıkladı. Buna göre; ağustos sonu itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 185,9 milyar dolarla zirve yeniledi. TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"KISA VADELİ DIŞ BORÇ STOKU 138,1 MİLYAR DOLAR OLDU: Ağustos sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yılı sonuna göre yüzde 13,6 oranında artışla 138,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,2 oranında artarak 55,6 milyar dolar olurken diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 15,4 oranında artarak 50,9 milyar dolar oldu.

YURT DIŞI YERLEŞİKLERİN TL MEVUDATI ARTTI: Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2021 yıl sonuna göre yüzde 4,8 oranında azalarak 10,5 milyar dolar oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 9,2 oranında artarak 16,7 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 14,4 oranında artışla 17,9 milyar dolar oldu. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları, geçen yıl sonuna göre yüzde 11,7 oranında artışla 10,5 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 17,5 oranında artarak 45,7 milyar dolar oldu.

KAMU SEKTÖRÜNÜN KISA VADELİ BORCU YÜZDE 13,6 ARTTI: Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 yıl sonuna göre yüzde 13,6 oranında artarak 25,2 milyar dolar olurken özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 10,9 oranında artarak 81,3 milyar dolar oldu.

KISA VADELİ BORÇLARIN YÜZDE 93,4'Ü DÖVİZ CİNSİNDEN: Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 13,3 oranında artarak 71,9 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 14,1 oranında artarak 65,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2021 yıl sonunda 460 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, ağustos sonu itibarıyla 360 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar, 109 milyon dolar oldu.

Ağustos sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonunun yüzde 46,2'si dolar, yüzde 26,1'i euro, yüzde 8,6'sı TL ve yüzde 19,1'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

BORÇLARIN YÜZDE 17'Sİ MERKEZ BANKASI'NIN: Ağustos sonu itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 185,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 16,0 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,9, Merkez Bankası'nın yüzde 17, özel sektörün ise yüzde 63,1 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir."

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Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tcmb: Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 2021 Yılı Sonuna Göre Yüzde 13,6 Arttı - Son Dakika

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