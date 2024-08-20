TCMB'nin 21 Ağustos Vadeli TL Depo Alım İhalesinde 180 Milyar 400 Milyon TL Teklif Geldi

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 21 Ağustos vadeli ek TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 180 milyar 400 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 200 milyar liralık TL depo alım ihalesinde minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 180 milyar 400 milyon liralık teklif geldi.