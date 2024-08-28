TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 113 milyar 144 milyon lira oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 113 milyar 144 milyon lira oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 160 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 49,99 olarak ilan edildi.
İhaleye, 113 milyar 144 milyon liralık teklif geldi.
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