TCMB, piyasalarda geçerli teminat iskonto oranlarını azaltacak

TCMB, piyasalarda geçerli teminat iskonto oranlarını azaltacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TCMB, bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranlarının gözden geçirilerek azaltılacağını duyurdu. Karar, söz konusu piyasalarda işlem yapan tarafların teminat yükümlülüklerini etkileyecek.
TCMB: "TCMB bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilerek azaltılacaktır"
Kaynak: AA
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