TCMB Rezervleri 123 Milyar 844 Milyon Dolara Geriledi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TCMB Rezervleri 123 Milyar 844 Milyon Dolara Geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 22 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 53 milyon dolar azalışla 123 milyar 844 milyon dolara geriledi. TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Buna göre, 22 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 210 milyon dolar azalışla 70 milyar 681 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 15 Mart'ta 74 milyar 891 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri 157 milyon dolar artışla 53 milyar 6 milyon dolardan 53 milyar 163 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankasının toplam rezervleri, 22 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 53 milyon dolar düşüşle 127 milyar 897 milyon dolardan 123 milyar 844 milyon dolara geriledi.

28.03.2024 14:55  Güncelleme: 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 22 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 53 milyon dolar azalışla 123 milyar 844 milyon dolara geriledi.

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Buna göre, 22 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 210 milyon dolar azalışla 70 milyar 681 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 15 Mart'ta 74 milyar 891 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 157 milyon dolar artışla 53 milyar 6 milyon dolardan 53 milyar 163 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 22 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 53 milyon dolar düşüşle 127 milyar 897 milyon dolardan 123 milyar 844 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299

29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
02.02.202448.90586.538135.444
09.02.202448.56186.366134.927
16.02.202448.11686.092134.208
23.02.202449.27182.479131.750
01.03.202450.40880.511130.919
08.03.202452.74877.785130.533
15.03.202453.00674.891127.897
22.03.202453.16370.681123.844

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Türkiye, 22 Mart, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB Rezervleri 123 Milyar 844 Milyon Dolara Geriledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gaziantep Ticaret Odası Mart Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
    15:03 Gaziantep Ticaret Odası Mart Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

    Gaziantep Ticaret Odası'nın Mart ayı olağan meclis toplantısı, geniş katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda, ticari hayatı etkileyen sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bursa ile bağlarımızı güçlendiriyoruz
    15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bursa ile bağlarımızı güçlendiriyoruz

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Bursa'nın tarihi ve ekonomik önemine vurgu yaparak, Türkiye Yüzyılı'na Bursa ile hazırlandıklarını belirtti. Erdoğan, Bursa'nın emeğin, alın terinin, üretimin şehri olduğunu ifade etti.

  • Yalova İlinde Çalı Fasulyesi Üretimini Artırma Projesi Kapsamında 104 Çiftçiye Tohum Dağıtıldı
    14:56 Yalova İlinde Çalı Fasulyesi Üretimini Artırma Projesi Kapsamında 104 Çiftçiye Tohum Dağıtıldı

    Yalova İlinde Çalı Fasulyesi Üretimini Artırma Projesi kapsamında 104 çiftçiye 300 kilo çalı fasulyesi dağıtıldı. Proje, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi ve bakanlık, İl Özel İdare ve çiftçi katkısıyla desteklendi. Törende konuşan yetkililer, projenin önemini vurgulayarak çiftçilere teşekkür etti.

  • Şangay, 2023'te Turist Sayısını Artırdı
    14:53 Şangay, 2023'te Turist Sayısını Artırdı

    Çin'in Şangay kenti, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 73,5 artışla yaklaşık 326 milyon turist ağırladı. Bu turistlerin 3,64 milyonu yurtdışından geldi. Kentin turizm geliri ise bir önceki yıla göre yüzde 76,8 artarak 367,8 milyar yuanı aştı. Şangay Turizm Yatırımı Teşvik Konferansı'nda açıklanan bu istatistikler, kültür ve turizm sektöründe 26 projenin tamamlanmasının veya iyileştirilmesinin beklendiğini gösteriyor.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan:
    14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz' ayında emekli maaşlarını masaya yatıracağız"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşadığı ekonomik sıkıntıdan dolayı sitem eden her vatandaşın sonuna kadar haklı olduğunu belirterek, " "Emeklilerimizi hak ettiği refah seviyesine biraz daha yaklaştıracağız. Milletimize asla bugüne kadar yalan söylemedik.


14:54 Yerel seçimler nedeniyle 1 Nisan’da okullar tatil edildi Yerel seçimler nedeniyle 1 Nisan'da okullar tatil edildi
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursa’da gövde gösterisi Mitinge 90 bin kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da gövde gösterisi! Mitinge 90 bin kişi katıldı
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi
13:18 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır
11:58 Karabük Üniversitesi’ndeki iddialarla ilgili sosyal medyada nefret söylemi suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı Karabük Üniversitesi'ndeki iddialarla ilgili sosyal medyada nefret söylemi suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı
14:50 “Ben Hz. Meryem“ videosu ortalığı karıştırdı Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum "Ben Hz. Meryem" videosu ortalığı karıştırdı! Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum
14:24 Bandırma’da erkek cesedi bulundu İmralı’da batan gemi ihtimali Bandırma'da erkek cesedi bulundu! İmralı'da batan gemi ihtimali
13:48 Sosyal medya fenomeni Talu çifti kuaförlerini de dolandırdı Sosyal medya fenomeni Talu çifti kuaförlerini de dolandırdı
13:40 Dilan Polat, Nez Demir’den şikayetini geri çekti Dilan Polat, Nez Demir'den şikayetini geri çekti
13:40 Yangında bulunan cesetle ilgili korkunç ayrıntılar ortaya çıktı Yangında bulunan cesetle ilgili korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
13:08 Aradaki yaş farkı bomba Sergen Yalçın’ı günübirlik İstanbul’a getiren güzel Aradaki yaş farkı bomba! Sergen Yalçın'ı günübirlik İstanbul'a getiren güzel
12:43 Ronaldo’nun servet değerindeki yeni aracını görmeniz lazım Ronaldo'nun servet değerindeki yeni aracını görmeniz lazım
12:04 CHP lideri Özel’den iddialı çıkış: Bu 5 büyükşehri alacağız CHP lideri Özel'den iddialı çıkış: Bu 5 büyükşehri alacağız
11:35 İmamoğlu mu Kurum mu Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı “Avantajlı“ görüyor İmamoğlu mu Kurum mu? Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı "Avantajlı" görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 15:17:58. #1.11#
SON DAKİKA: TCMB Rezervleri 123 Milyar 844 Milyon Dolara Geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement