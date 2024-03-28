Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 22 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 53 milyon dolar azalışla 123 milyar 844 milyon dolara geriledi.
TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.
Buna göre, 22 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 210 milyon dolar azalışla 70 milyar 681 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 15 Mart'ta 74 milyar 891 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri 157 milyon dolar artışla 53 milyar 6 milyon dolardan 53 milyar 163 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankasının toplam rezervleri, 22 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 53 milyon dolar düşüşle 127 milyar 897 milyon dolardan 123 milyar 844 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|27.01.2023
|50.933
|76.206
|127.139
|24.02.2023
|49.190
|71.980
|121.170
|31.03.2023
|52.176
|70.247
|122.423
|28.04.2023
|46.413
|68.471
|114.884
|26.05.2023
|41.939
|56.519
|98.458
|27.06.2023
|41.432
|67.155
|108.587
|28.07.2023
|41.425
|72.349
|113.774
|25.08.2023
|41.344
|75.955
|117.299
|29.09.2023
|40.629
|81.575
|122.203
|27.10.2023
|44.148
|82.412
|126.560
|24.11.2023
|45.496
|90.997
|136.493
|22.12.2023
|47.896
|97.557
|145.453
|29.12.2023
|48.231
|92.830
|141.061
|26.01.2024
|48.007
|89.154
|137.161
|02.02.2024
|48.905
|86.538
|135.444
|09.02.2024
|48.561
|86.366
|134.927
|16.02.2024
|48.116
|86.092
|134.208
|23.02.2024
|49.271
|82.479
|131.750
|01.03.2024
|50.408
|80.511
|130.919
|08.03.2024
|52.748
|77.785
|130.533
|15.03.2024
|53.006
|74.891
|127.897
|22.03.2024
|53.163
|70.681
|123.844
Son Dakika › Ekonomi › TCMB Rezervleri 123 Milyar 844 Milyon Dolara Geriledi - Son Dakika
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