Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 8 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 386 milyon dolar azalışla 130 milyar 533 milyon dolara geriledi.
TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.
Buna göre, 8 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 726 milyon dolar azalışla 77 milyar 785 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 1 Mart'ta 80 milyar 511 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri 2 milyar 340 milyon dolar artışla 50 milyar 408 milyon dolardan 52 milyar 748 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankasının toplam rezervleri, 8 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 386 milyon dolar düşüşle 130 milyar 919 milyon dolardan 130 milyar 533 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|27.01.2023
|50.933
|76.206
|127.139
|24.02.2023
|49.190
|71.980
|121.170
|31.03.2023
|52.176
|70.247
|122.423
|28.04.2023
|46.413
|68.471
|114.884
|26.05.2023
|41.939
|56.519
|98.458
|27.06.2023
|41.432
|67.155
|108.587
|28.07.2023
|41.425
|72.349
|113.774
|25.08.2023
|41.344
|75.955
|117.299
|29.09.2023
|40.629
|81.575
|122.203
|27.10.2023
|44.148
|82.412
|126.560
|24.11.2023
|45.496
|90.997
|136.493
|22.12.2023
|47.896
|97.557
|145.453
|29.12.2023
|48.231
|92.830
|141.061
|26.01.2024
|48.007
|89.154
|137.161
|02.02.2024
|48.905
|86.538
|135.444
|09.02.2024
|48.561
|86.366
|134.927
|16.02.2024
|48.116
|86.092
|134.208
|23.02.2024
|49.271
|82.479
|131.750
|01.03.2024
|50.408
|80.511
|130.919
|08.03.2024
|52.748
|77.785
|130.533
Son Dakika › Ekonomi › TCMB Rezervleri 386 Milyon Dolar Azaldı - Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarımsal Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğünün 35 ilde faaliyette bulunan araştırma enstitüleri ile ülkenin en büyük, dünyanın da önde gelen ilk 10 AR-GE kuruluşundan biri olduğunu söyledi. Yumaklı, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret ederek Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde düzenlenen programda çiftçilere buğday ve arpada görülen pas hastalığına karşı mücadele yöntemleri anlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Saltık, pas hastalığının verim ve ürün kalitesini düşürdüğünü belirtti ve hububat ekili alanların kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Ziraat mühendisi Özge Duran ise çiftçilere hastalık ve mücadele yöntemlerini aktardı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık ile serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesine ilişkin müzakerelere başlandığını açıkladı. Bolat, Londra'da gerçekleştirdiği görüşmede, mevcut anlaşmanın güncellenmesinin ticaret ve yatırım ilişkilerini artıracağını belirtti. Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacmi 2023'te 19 milyar dolara ulaşmıştır. Güncellenmiş anlaşma ile hizmet ticareti, yatırımlar ve tarım tavizleri gibi alanların genişletilmesi hedeflenmektedir.
MASKİ Genel Müdürlüğü, 120 milyon TL'lik dev yatırım bedeliyle Alaşehir ilçe merkezinde yapılacak olan 17 kilometrelik Çelik İçme Suyu İsale Hattı projesinde kullanılacak çelik boruların sevkiyatına başladı.
Eskişehir sınırları içerisinde sazan, yayın, kadife, siraz, tatlı su kefali ve diğer iç su balıklarının amatör ya da ticari amaçlı avlanması ve satılması yasaklandı. Ayrıca sudak tatlı su levreği ve turna balığının da belirli tarihler arasında avlanması ve satılması yasaklandı. Yasaklara uymayanlara yasal işlem uygulanacak.
Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, ekmek ve simit fiyat tarifesinin belirlenmesi konusunda yapılan yönetmelik değişikliğinin kaosa neden olabileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin istihdam, ihracat ve ekonomik büyüme alanlarında güçlendiğini belirtti. Yılmaz, ayrıca Türkiye'nin savunma sanayi alanında da önemli adımlar attığını ve KAAN adlı uçağın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini söyledi. Konuşmasında belediyelerin halka hizmet etmek için kurulduğunu vurgulayan Yılmaz, Türkiye'nin her alanda gelişmeye devam ettiğini ve refahın artacağını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?