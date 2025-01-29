TCMB Üç TL Depo Alım İhalesi Düzenledi - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB Üç TL Depo Alım İhalesi Düzenledi

TCMB, üç farklı ihale ile toplam 760 milyar lira TL depo alım yaptı. Faiz oranları %44,98-45,99 arası.

29.01.2025 15:51
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 760 milyar liralık, 100 milyar liralık ve 20 milyar liralık olmak üzere üç TL depo alım ihalesi açtı.

TCMB'nin, 30 Ocak vadeli 760 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 613 milyar 237 milyon lira olarak kayıtlara geçti. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

26 Şubat vadeli 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 15 milyar 750 milyon lira oldu. İhalede, minimum faiz oranı 45,9, maksimum faiz oranı 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,97 olarak gerçekleşti.

Bankanın 5 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 304 milyon lira oldu. İhalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak ilan edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TCMB Üç TL Depo Alım İhalesi Düzenledi - Son Dakika

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