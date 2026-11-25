TCMB, üç vadede her biri 1 milyar dolarlık döviz karşılığı TL swap ihalesi açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta, 2 hafta ve 1 ay vadeli olmak üzere 3 döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı. Bankanın açtığı ihalelerin her biri için ihale tutarı 1 milyar dolar olarak ilan edildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 3 adet döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı.
TCMB'nin bugün açtığı 1 hafta, 2 hafta ve 1 ay vadeli döviz karşılığı TL swap ihalelerinin her biri için ihale tutarı 1 milyar dolar olarak ilan edildi.
Kaynak: AA
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