Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 3 adet döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı.

TCMB'nin bugün açtığı 1 hafta, 2 hafta ve 1 ay vadeli döviz karşılığı TL swap ihalelerinin her biri için ihale tutarı 1 milyar dolar olarak ilan edildi.