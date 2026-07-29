TCMB ve Suriye Merkez Bankası Anlaşma İmzaladı
TCMB, Suriye Merkez Bankası ile Türk Lirası mevduat hesabı açılması için anlaşma yaptı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Suriye Merkez Bankası arasında "Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması" imzalandı.
TCMB'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Suriye Merkez Bankası adına Türk lirası mevduat hesabı açılması amacıyla bir anlaşma imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, "Anlaşma, Başkanımız Fatih Karahan ile Suriye Merkez Bankası Başkanı Mohammad Safwat Raslan tarafından imzalanmıştır." denildi.
Kaynak: AA
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