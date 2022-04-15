TEB'den avukatlara özel paket - Son Dakika

Hayata geçirdiği yeni paket ile avukatlara 3 ay ertelemeli ve yüzde 1,82'den başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi sunan TEB, avukatların Bireysel Emeklilik Planı'na 300 TL'ye varan katkı payı veriyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, farklı meslek gruplarındaki müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun özel ürün ve hizmetler sunan Türk Ekonomi Bankası (TEB), avukatlar için yeni bir paket hazırladı.

Avukatların ihtiyaçlarına odaklanan TEB, yeni hazırladığı pakette avukatların Barokart yüklemelerini TEB aracılığıyla yapmaları ve UYAP'tan gelen tutarları TEB'e yönlendirmeleri halinde Bireysel Emeklilik Planı'na aylık 300 TL'ye varan katkı payı sağlıyor.

Meslek grubu avukat olan müşteriler; TEB'den 3 ay ötelemeli, yüzde 1,82'den başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi kullanabiliyor.

TEB, TL ve döviz birikimleri için günlük vadeli mevduat olarak çalışan, aynı zamanda hesaptan para çekme/para yatırma imkanı veren Marifetli Hesap ile avantajlı faiz oranları sunuyor.

Döviz Tevdiat Hesabı Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat Hesabı ile birikiminize hem yüzde 0 stopaj ile faiz kazanma hem de birikimleri kur değişimlerine karşı koruyabilme seçeneği de sağlıyor. TEB'in avukatlara sunduğu bir diğer hizmet Yıldız Bankacılık avantajları kapsamında bankanın üst gelir segmenti olan Yıldız Bankacılık'tan avukatlar minimum 75 bin TL varlık ile yararlanabiliyor.

Yıldız Bankacılık müşterisi olan avukatlar, TEB'in mobil uygulaması CEPTETEB üzerinden ulaşılan "Yıldız Ayrıcalıklar" ile 300'ü aşkın restoranda indirim kazanırken kuru temizlemeden market alışverişlerine ve havalimanında sunulan ayrıcalıklara kadar çeşitli fırsatlardan da yararlanabiliyor.

Kendi ATM'lerinin yanı sıra anlaşmalı banka ATM'lerinde de belirli limitler dahilinde ücretsiz para çekme imkanı da sunan TEB, yurt dışında da anlaşmalı olduğu ATM'lerden ücretsiz para çekme kolaylığı sağlıyor.

Stajyer avukatlar için 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi

TEB, stajyer avukatlara yönelik 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmeti de sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine göre ürün ve hizmet geliştirdiklerini belirterek, "Avantajlı faiz oranlarımız ve ertelemeli ödeme imkanımızla avukatlarımıza nakit ihtiyaçları konusunda destek oluyor, Marifetli Hesap ürünümüzle birikimlerini değerlendirmelerine olanak sağlıyor ve onların emekliliklerine katkı sunuyoruz.

Bununla birlikte Yıldız Bankacılık müşterisi avukatlarımıza da farklı sektörlerden toplam 12 farklı kategoride çeşitli avantajlar sunuyoruz. Ayrıca stajyer avukatlarımıza da 3 ay ertelemeli 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı tanıyoruz." ifadelerini kullandı.