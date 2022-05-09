TEB Portföy, Metaverse Fonu'nu yatırımcıyla buluşturdu - Son Dakika
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TEB Portföy, Metaverse Fonu'nu yatırımcıyla buluşturdu

09.05.2022 14:46
TEB Portföy, Metaverse Fonu'nu yatırımcıyla buluşturdu

TEB Portföy, "kurgusal evren" olarak bilinen metaverse dünyasına Metaverse ve Dijital Teknolojiler Değişken Fonu'yla adım attı.

TEB Portföy, "kurgusal evren" olarak bilinen metaverse dünyasına Metaverse ve Dijital Teknolojiler Değişken Fonu'yla adım attı.

TEB Portföy'den yapılan açıklamaya göre, Metaverse ve Dijital Teknolojiler Değişken Fonu'yla donanım, yazılım ve dijital altyapı alanlarında alternatif bir yatırım modeli yaratılırken, aynı zamanda internetin ve teknolojinin geleceğine yatırım imkanı sunulması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Portföy Yönetimi Genel Müdürü Yağız Oral, şunları kaydetti:

"Değişen dünyada alternatif yatırımları değerlendirmek için bu yeni fonu yatırımcılara sunduk. Metaverse yatırım dünyasını 3 ana başlıkta değerlendirebiliriz; donanım, yazılım ve altyapı. Bu 3 kategori metaverse dünyasının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Teknoloji sürekli değiştiği ve geliştiği için biz de dengeyi korumak adına bu 3 başlıktaki şirketlere dengeli yatırım yapmayı hedefliyoruz. Böylece hem çeşitlendirmeyi kontrol edebiliyor hem de Nasdaq endeksine ait hisse senetleri alokasyonumuzu belirlediğimiz ölçüde tutabiliyoruz.

Metaverseye yatırım, portföy çeşitliliği açısından fayda sağlayacağı gibi, aynı zamanda yatırımcıya büyüme potansiyeli yüksek ve yeni gelişmekte olan bir alanda pozisyon alma imkanı da sağlayacak. Bu tip yeni teknoloji yatırımlarının profesyoneller tarafından yönetilen yatırım fonları kullanılarak yapılması yatırımcının bu temaya hitap eden yatırım evrenini daha iyi değerlendirebilmesini sağlayacak."

Teknolojinin önemi ve gelişiminin her geçen gün hızla arttığına işaret eden Oral, TEB Portföy olarak kendilerinin de değişen dünyada önem kazanacağına inandıkları temalara konsantre olarak, farklı ihtiyaç ve beklentileri karşılayabileceklerini düşündükleri yatırım fonu alternatiflerini yakından takip edip yatırımcılarla buluşturmaya çalıştıklarını aktardı.

Verilen bilgiye göre, TEB Portföy Metaverse ve Dijital Teknolojiler Değişken Fonu'na TEB şubelerinden, TEB ve CEPTETEB İnternet Sitesi ile CEPTETEB Mobil Bankacılık Uygulaması üzerinden ve tüm TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla yatırım yapılabiliyor.

Fona, TEFAS sistemine dahil tüm kurumların şube, internet veya mobil kanalları ile TL üzerinden, bir alt ve üst limit olmaksızın yatırım yapmak da mümkün oluyor.

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Metaverse, İnternet, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TEB Portföy, Metaverse Fonu'nu yatırımcıyla buluşturdu - Son Dakika


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