TechAnkara Proje Pazarı 8 Ekim'de

Ekonomi

Ankara Kalkınma Ajansının koordinasyonunda bu yıl ATO Congresium'da 11'incisi düzenlenecek TechAnkara Proje Pazarı etkinliği kapsamında girişimciler, 100 stantta 100 projeyle yatırımcıların ve ziyaretçilerin karşısına çıkacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kurumun koordinasyonunda, ildeki teknoloji geliştirme ve organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları, kuluçka merkezleri ve girişimcilik ekosistemi paydaşlarının işbirliğiyle düzenlenen "11. TechAnkara Proje Pazarı" etkinliği, bu yıl 8 Ekim'de gerçekleştirilecek.

ATO Congresium'da yapılacak etkinlikte girişimciler, 100 stantta 100 projeyle yatırımcıları ve ziyaretçileri ağırlayacak.

Bugüne kadar 16 girişim 40 milyon dolarlık yatırım aldı

Belli aralıklarla 2011 yılından beri düzenlenen etkinlikle özellikle ileri teknoloji ve yüksek katma değer odaklı girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi ve inovatif ürünlerin ticarileşmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda bugüne kadar 4 bin 18 proje başvurusu alındı ve etkinliklerde 1046 proje sergilendi. Girişimcilerle yatırım fonları arasında 1616 planlı görüşme yapıldı. Ayrıca 60 projeye destek verilirken 84 genç girişime teknokentlerde 1 yıl ücretsiz "açık ofis" ödülü sağlandı.

Programla 16 genç girişimin toplam 40 milyon dolar yatırım alması sağlanırken 160 kişi istihdam edildi.

"TechAnkara Proje Pazarı vizyon projelerimizden"

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, AA muhabirine, bu yılki etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ajansın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı 26 kalkınma ajansından biri olduğunu belirten Kalkan, Ankara'nın marka değerinin artırılması için sanattan spora, bilimden savunma sanayisine kadar birçok alanda projeler ürettiklerini söyledi.

İleri teknolojinin, ajansın faaliyet alanlarından biri olduğuna dikkati çeken Kalkan, "TechAnkara Proje Pazarı etkinliği, bizim vizyon projelerimizden biri. Buradaki temel hedefimiz, girişimcilerle yatırımcıları bir araya getirmek. Kamu, özel sektör ve üniversiteleri de dahil ettiğimiz bir ekosistemle bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde genç girişimcilerimizin yapmış oldukları ürünleri tanıtmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kalkan, program kapsamında son yıllarda özellikle yapay zeka, bilişim, savunma sanayisi ya da sağlık sektöründe önemli ve başarılı projelerin yer aldığını anlattı.

Üniversite ve sanayi işbirliğini de önemsediklerini vurgulayan Kalkan, şunları kaydetti:

"Üniversiteyi, özellikle AR-GE'yi çok önemsiyoruz. Bizim çabamız, girişimcileri ve sanayiye katkı veren üniversiteleri önemli paydaşlar olarak sistemin içinde tutabilmek. Ankara bir üniversiteler şehri. Hepsinde sanayiyle birlikte çok güzel projeler üretiliyor. Bir anlamda biz de TechAnkara Proje Pazarı ile kamu, özel sektör, sanayi ve akademinin bir araya geldiği, girişimcilere bir anlamda ön ayak olunduğu bir sistemi uyguluyoruz."