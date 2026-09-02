Samandağ Tekebaşı içme suyu projesinde sona gelindi

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından Samandağ'da yürütülen Tekebaşı İçme Suyu Projesi'nde çalışmalar yüzde 91,5 seviyesine ulaştı.

HBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından yürütülen proje kapsamında planlanan 150 kilometrelik şebeke hattının 137 kilometresi tamamlandı. Tekebaşı, Çöğürlü, Sutaşı, Kuşalanı, Mızraklı, Koyunoğlu, Yeşilköy ve Meydan mahallelerini kapsayan projede abonelik bağlantıları da sürüyor.

Şu ana kadar 5 bin 166 abonenin bağlantısı tamamlanırken, Mızraklı, Tekebaşı ve Sutaşı mahallelerinin üst bölgesine şebeke suyu verilmeye başlandı. Ekipler, kalan hat ve bağlantı çalışmalarını tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.