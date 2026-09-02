Samandağ Tekebaşı içme suyu projesinde sona gelindi - Son Dakika
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Samandağ Tekebaşı içme suyu projesinde sona gelindi

Samandağ Tekebaşı içme suyu projesinde sona gelindi
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HBB ve HATSU tarafından Samandağ'da yürütülen Tekebaşı İçme Suyu Projesi'nde çalışmalar yüzde 91,5 seviyesine ulaştı. 150 kilometrelik şebeke hattının 137 kilometresi tamamlanırken, 5 bin 166 abonenin bağlantısı yapıldı. Mızraklı, Tekebaşı ve Sutaşı mahallelerinin üst bölgesine şebeke suyu verilmeye başlandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından Samandağ'da yürütülen Tekebaşı İçme Suyu Projesi'nde çalışmalar yüzde 91,5 seviyesine ulaştı.

HBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından yürütülen proje kapsamında planlanan 150 kilometrelik şebeke hattının 137 kilometresi tamamlandı. Tekebaşı, Çöğürlü, Sutaşı, Kuşalanı, Mızraklı, Koyunoğlu, Yeşilköy ve Meydan mahallelerini kapsayan projede abonelik bağlantıları da sürüyor.

Şu ana kadar 5 bin 166 abonenin bağlantısı tamamlanırken, Mızraklı, Tekebaşı ve Sutaşı mahallelerinin üst bölgesine şebeke suyu verilmeye başlandı. Ekipler, kalan hat ve bağlantı çalışmalarını tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samandağ Tekebaşı içme suyu projesinde sona gelindi - Son Dakika

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