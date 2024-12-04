"Suya yüzde 50 indirim yapacağım" vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

"Suya yüzde 50 indirim yapacağım" vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı

"Suya yüzde 50 indirim yapacağım" vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı

31 Mart yerel seçimleri öncesinde yüzde yüzde 50 indirim yapacağını söyleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, göreve geldikten 8 ay sonra sürpriz bir karara imza atarak suya yüzde 50 zam yaptı. Bu karar kentte büyük tepkiye neden oldu.

04.12.2024 17:23
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Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TESKİ) Genel Kurulu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer'in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, su ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi. Alınan bu karar, Tekirdağ genelinde adeta deprem etkisi oluşturdu.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TESKİ) Genel Kurulu'nda alınan kararla, su ve atık su ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapıldı. Karar, Tekirdağ genelinde büyük tepkilere yol açtı. Başkan Dr. Candan Yüceer'in seçim döneminde su fiyatlarını düşüreceğine dair verdiği sözlerin tersine, bu zam kararı vatandaşlar arasında hayal kırıklığına yol açtı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı, suya yüzde 50 zam yaptı

TEPKİLER BÜYÜYOR

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran zammın, dar gelirli kesimi daha da zorlayacağı belirtiliyor. Tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden halk, bu kararın kendilerine ek bir yük getirdiğini vurguluyor.

SEÇİMDEN ÖNCE İNDİRİM VADETMİŞTİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, yerel seçim döneminde aday iken su fiyatlarını düşürme vaadinde bulunmuş olması, zammın yol açtığı tepkileri daha da alevlendirdi. Vatandaşlar, verilen sözlerin kısa sürede unutulduğunu belirterek, ekonomik sıkıntılarla boğuşan halkın sırtına ek yük bindirildiğini dile getirdi.

ZAMMIN GERİ ALINMASINI İSTİYORLAR

Tekirdağ'ın 11 ilçesindeki vatandaşlar, özellikle dar gelirli kesimlerin bu zammın etkisi altında ezileceğini vurgulandı. "İçme suyu gibi temel bir ihtiyaç, bu kadar yüksek bir artışla nasıl karşılanacak?" diye soran vatandaşlar, zammın geri alınması için sosyal medyada çeşitli kampanyalar başlattı.

İşte gelen tepkilerden bazıları;

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı, suya yüzde 50 zam yaptı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi 'Suya yüzde 50 indirim yapacağım' vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • yılmaz çelik:
    a*p yalakası son dakika...Bu zamların akp yüzünden yapıldığını da yazsana 75 190 Yanıtla
  • Bülent Yılmaz:
    Doğalgaz a geleni yazdınmı yüzde yüz geldi yandaş admin 71 143 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    bu isin akp chp mhp si yok. hepsi yalanlarla milleti kandirip koltuk sevdasindalar. yaziklar olsun hepsine. sizden ricam kimse oy kullanmasin boykot edin 173 10 Yanıtla
  • Musa Albayrak:
    normaldir Ekrem İmamoğlu da öyle demişti 145 33 Yanıtla
  • stanciu george:
    az bıle cehapeden hızmet beklemek bulentten bebek beklemek gıbı ohhh ohhhh ohhhh az bıle sayın baskan 0 yapman lazımdı 110 44 Yanıtla
  • Behzat null:
    CHP adaylarının hangisi vaatlerini yerine getirdi ki? 111 29 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    Tipik Cehape zihniyeti Ekoda indirdi sonra misliyle bindirdi doğalgaz faturasından çok su faturası geliyor... 104 33 Yanıtla
  • MarcHociaS DaRK:
    Şaşırdıkmı ! 103 21 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    cehape der susarım 91 20 Yanıtla
  • Ramadan Svs:
    geçiiiiiiiiiir 83 10 Yanıtla
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