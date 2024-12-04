Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TESKİ) Genel Kurulu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer'in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, su ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi. Alınan bu karar, Tekirdağ genelinde adeta deprem etkisi oluşturdu.
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TESKİ) Genel Kurulu'nda alınan kararla, su ve atık su ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapıldı. Karar, Tekirdağ genelinde büyük tepkilere yol açtı. Başkan Dr. Candan Yüceer'in seçim döneminde su fiyatlarını düşüreceğine dair verdiği sözlerin tersine, bu zam kararı vatandaşlar arasında hayal kırıklığına yol açtı.
Sosyal medyada geniş yankı uyandıran zammın, dar gelirli kesimi daha da zorlayacağı belirtiliyor. Tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden halk, bu kararın kendilerine ek bir yük getirdiğini vurguluyor.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, yerel seçim döneminde aday iken su fiyatlarını düşürme vaadinde bulunmuş olması, zammın yol açtığı tepkileri daha da alevlendirdi. Vatandaşlar, verilen sözlerin kısa sürede unutulduğunu belirterek, ekonomik sıkıntılarla boğuşan halkın sırtına ek yük bindirildiğini dile getirdi.
Tekirdağ'ın 11 ilçesindeki vatandaşlar, özellikle dar gelirli kesimlerin bu zammın etkisi altında ezileceğini vurgulandı. "İçme suyu gibi temel bir ihtiyaç, bu kadar yüksek bir artışla nasıl karşılanacak?" diye soran vatandaşlar, zammın geri alınması için sosyal medyada çeşitli kampanyalar başlattı.
İşte gelen tepkilerden bazıları;
Son Dakika › Ekonomi › 'Suya yüzde 50 indirim yapacağım' vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı - Son Dakika
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