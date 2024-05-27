Tekirdağ'da çiftçilere 19 bin adet karpuz fidesi dağıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Tekirdağ'da çiftçilere 19 bin adet karpuz fidesi dağıtıldı

Tekirdağ\'da çiftçilere 19 bin adet karpuz fidesi dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çiftçilere 19 bin adet karpuz fidesi dağıtıldı. Dağıtım törenine Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öca da katıldı. Proje kapsamında Hayrabolu ilçesinde 10 üreticiye toplam 38 dekar alan için karpuz fidesi dağıtıldı.

27.05.2024 15:39
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Tekirdağ'da çiftçilere yönelik yapılan uygulamalarda Hayrabolu ilçesinde çiftçilere 19 bin adet karpuz fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında uygulamaya başlayan proje çerçevesinde, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce fide dağıtım töreni gerçekleştirildi. Hayrabolu'da düzenlenen törende üreticilere; 19 bin adet karpuz fidesi dağıtıldı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öca'da "Sebzecilik Artsın, Üreticilerin Yüzü Gülsün Projesi" çerçevesinde Hayrabolu İlçesi Emiryakup Mahallesinde düzenlenen fide dağıtımı törenine katıldı.

Projede yüzde 75 Bakanlık ve yüzde 25 üretici katkısı ile Hayrabolu ilçesinde 38 dekar alan için 10 üreticiye toplam 19 bin adet karpuz fidesi dağıtıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayrabolu, Tekirdağ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da çiftçilere 19 bin adet karpuz fidesi dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da çiftçilere 19 bin adet karpuz fidesi dağıtıldı - Son Dakika
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