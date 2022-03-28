İnecik 1-2 barajları ile ülke ekonomisine yıllık 24 milyon TL katkı sağlanacak - Son Dakika
Üye Girişi

İnecik 1-2 barajları ile ülke ekonomisine yıllık 24 milyon TL katkı sağlanacak

28.03.2022 10:25
İnecik 1-2 barajları ile ülke ekonomisine yıllık 24 milyon TL katkı sağlanacak

DEVLET Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Tekirdağ'da yapımı devam eden İnecik 1- 2 barajlarının tamamlanmasıyla birlikte ülke ekonomisine yıllık 24 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

DEVLET Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Tekirdağ'da yapımı devam eden İnecik 1- 2 barajlarının tamamlanmasıyla birlikte ülke ekonomisine yıllık 24 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, Tekirdağ'a yapılan yatırımlarla illerin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam edildiği belirtildi. Tekirdağ ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı kaydedildi. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projeleri geliştirilerek uygulamaya konduğu kaydedilerek, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor" denildi.

'YILLIK 24 MİLYON TL KATKI'

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ise, çalışmaları devam eden İnecik 1-2 barajlarının tamamlanması ile barajlarda depolanacak su ile toplam 8 bin 710 dekar tarım arazisinin sulanmasının yapılacağını, yılda 12,03 milyon metreküp içme suyu faydası sağlanacağını kaydetti. İnecik 2 barajında gövde sıyırma kazısının sürdüğünü ifade eden Yıldız, baraj imalatlarına devam edildiğini belirtti. Yıldız, temelden yüksekliği 24,37 metre ve su depolama kapasitesi 9,40 milyon metreküp olan İnecik-1 barajı ile temelden yüksekliği 24,18 metre ve su depolama kapasitesi 3,42 milyon metreküp olan İnecik-2 barajının tamamlanması ile 2022 birim fiyatlarına göre dekar başına 2 bin 752 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 24 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.


İnecik 1-2 barajları ile ülke ekonomisine yıllık 24 milyon TL katkı sağlanacak
İnecik 1-2 barajları ile ülke ekonomisine yıllık 24 milyon TL katkı sağlanacak
İnecik 1-2 barajları ile ülke ekonomisine yıllık 24 milyon TL katkı sağlanacak
YORUMLAR
500
ESKİŞEHİR'İN LÜLE TAŞI İHRACATI, YILLIK 5 MİLYON DOLARA ULAŞTI ESKİŞEHİR'İN LÜLE TAŞI İHRACATI, YILLIK 5 MİLYON DOLARA ULAŞTI Türkiye'nin 2025'de gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 5'i yapay zekadan sağlanacak Türkiye'nin 2025'de gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 5'i yapay zekadan sağlanacak

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İnecik 1-2 barajları ile ülke ekonomisine yıllık 24 milyon TL katkı sağlanacak - Son Dakika


Son Dakika
11:40 Adı Sevgi dizisi dün akşam ekranlara geldi! Elif öğretmenin tayini çıkıyor!
11:36 Böbrek ve akciğer hastalıklarına iyi geliyor! 'Profesör doktor' lakaplı otun fiyatı cep yakıyor
11:32 Burdur'da oynanan maçta futbolcuyu hastanelik olana kadar dövdüler
11:32 Teşkilat dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
11:22 Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Çınar kontrolünü iyice yitiriyor
11:09 Rusya lideri Putin'den işgal tehdidi! Yıllar önce 5 AB ülkesini de listeye yazmış
11:05 Davayı kazanan 13 hakeme görev verilmeyecek!
11:04 Çanakkale Köprüsü'nü yapan ortaklardan CHP'li patrondan Kılıçdaroğlu'na cevap: Solcuyum diyerek solcu olunmuyor
11:02 Gram altının fiyatı yeni haftaya 922 lira seviyesinden işlem görerek başladı!
11:00 Bitcoin 2022'nin en yüksek seviyesini gördü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 11:57:34. #1.13#
SON DAKİKA: İnecik 1-2 barajları ile ülke ekonomisine yıllık 24 milyon TL katkı sağlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement