Tekirdağ'da palamut bolluğu vatandaşın yüzünü güldürdü, tanesi 75 liraya düştü - Son Dakika
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Tekirdağ'da palamut bolluğu vatandaşın yüzünü güldürdü, tanesi 75 liraya düştü

Tekirdağ\'da palamut bolluğu vatandaşın yüzünü güldürdü, tanesi 75 liraya düştü
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Av sezonunun açılmasıyla denizlerde yaşanan palamut bolluğu, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde fiyatları 75 liraya kadar düşürdü. Perşembe Pazarı'nda akşam saatlerinde ucuzlayan palamuda vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Av sezonunun açılmasıyla denizlerde palamut bolluğu yaşanırken, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde palamutun tanesi 75 liraya kadar düştü. Perşembe Pazarı'nda akşam saatlerinde fiyatı düşen palamuda vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

1 Eylül'de biten av yasağıyla denize açılan balıkçıların ağlarına bol miktarda palamut takılmaya başladı. Sezonun ilk günlerinde tezgahlarda yerini alan palamut, uygun fiyatıyla vatandaşların da ilgisini çekti. Süleymanpaşa ilçesinde kurulan Perşembe Pazarı'nda gün içerisinde satışa sunulan palamutların fiyatı, akşam saatlerinde 75 liraya kadar geriledi. Fiyatların düşmesiyle birlikte vatandaşlar balık tezgahlarına yönelerek palamut satın aldı.

"Tekirdağ bu sene balığa doyacak"

Balıkçı Tahsin Çarpan, bu yıl denizlerde balık bolluğu yaşandığını belirterek, fiyatların da buna bağlı olarak düştüğünü söyledi. Çarpan, "Palamutta bu sene bolluk var. Bütün balıklarda bolluk var. Balık bu sene ucuz. Palamut şu an 75 lira. Talep çok iyi, vatandaş bol bol balık yesin. Tekirdağ bu sene balığa doyacak. Tanesi 75 lira oldu" dedi.

Vatandaşın yüzünü fiyat güldürdü

Palamut fiyatlarının 75 liraya kadar düşmesi özellikle dar gelirli vatandaşların da balığa ulaşmasını kolaylaştırdı. Akşam saatlerinde pazarda yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar uygun fiyattan palamut alabilmek için balık tezgahlarına ilgi gösterdi.

Balıkçı esnafı ise sezonun ilerleyen günlerinde denizlerdeki bolluğun devam etmesi halinde fiyatların daha da uygun seviyelerde seyretmesini bekliyor.

Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da palamut bolluğu vatandaşın yüzünü güldürdü, tanesi 75 liraya düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da palamut bolluğu vatandaşın yüzünü güldürdü, tanesi 75 liraya düştü - Son Dakika
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