Tekirdağ merkezli firmaların ihracatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 arttı - Son Dakika
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Tekirdağ merkezli firmaların ihracatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 arttı

08.06.2022 11:05
Tekirdağ merkezli firmaların ihracatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 arttı

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, mayıs ayında Tekirdağ merkezli firmaların ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 arttığını bildirdi.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, mayıs ayında Tekirdağ merkezli firmaların ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 arttığını bildirdi.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, Tekirdağ merkezli firmaların 2022 yılının mayıs ayında 117,9 milyon dolar ihracat rakamına ulaştığını belirtti.

Mayıs ayında Tekirdağ'dan yapılan ihracatın bir önceki aya göre yüzde 28,5 azaldığını aktaran Günay, şunları kaydetti:

"Mayıs ayında Tekirdağ'dan ihraç edilen ürünler olarak tekstil ve hammaddeleri, elektrik ve elektronik, hazır giyim ve konfeksiyon, demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, otomotiv endüstrisi ve makine ve aksamları ön sıraya çıkmıştır. Tekirdağ'dan ihraç yapılan ülkeler arasında ise ön sırada Almanya, ABD, İtalya, Birleşik Krallık, Mısır, İtalya ve Portekiz yer almıştır. Mayıs ayında Tekirdağ merkezli firmaların ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 artmıştır. İhracatımızın artmasında rol oynayan firmalarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

Cengiz Günay, Tekirdağ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ merkezli firmaların ihracatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ merkezli firmaların ihracatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 arttı - Son Dakika
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