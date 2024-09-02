Tekli: "Havalimanı sanayi sektörünü uçuracak"

Ekonomi

Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, geçtiğimiz ay hizmete giren Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın sanayi sektöründe büyük heyecan oluşturduğunu belirterek, "Bu havalimanı ile birlikte ihracat rakamlarımız rekor kıracak" dedi.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın Türkiye'nin ikinci büyük havalimanı olmasından büyük gurur duyduklarını ifade eden Başkan Tekli, "Böylesine güçlü bir havalimanının Mersin'de yapılması kentimizin vizyonu açısından büyük önem taşıyor. Sanayicilerimiz yaklaşık 20 dakikalık mesafede bulunan havalimanından dolayı oldukça mutlu. Çukurova Uluslararası Havalimanı direkt olarak sanayicilerimizin ihracat rakamlarına etki edecektir" diye konuştu.

"Tüm sanayicilerimiz umutlu"

Mersin'in, Çukurova Uluslararası Havalimanı ile birlikte bölgenin lojistik üstünlüğünü ele geçirdiğini de kaydeden Başkan Tekli, "Bugün limanıyla, OSB-Otoban bağlantısıyla, havalimanıyla bölgenin lojistik anlamdaki en gelişmiş şehri olan Mersin, yatırımcıların da gözdesi haline geldi. Türkiye'nin dört bir yanından yatırım için Mersin'e gelen sanayicilerimiz var. Bu gidişat Mersinli sanayicinin geleceğe umutla bakmasına neden oluyor. Liman ve havalimanının tam ortasında yer alan MTOSB'nin önümüzdeki yıllarda ihracat rakamlarında ciddi yükseliş bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bölgesel kalkınmanın lokomotifi olacak"

Tekli, şöyle devam etti; "Yılda 9 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı ve en geniş gövdeli uçakların dahi iniş yapabileceği 3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe sahip ana pisti ile bölgenin tüm havayolu ihtiyacını karşılayacak olan böylesine güçlü bir havalimanının Mersin'de olması, sadece sanayi değil tüm sektörleri de olumlu etkileyecektir. Sanayi sektöründeki bu olumlu hava zamanla tüm sektörlere sirayet edecek, diğer sektörlerde de olumlu sonuçlar doğuracaktır. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Mersin hem sanayide, hem turizm de hem de işlevsel tarım ürünlerinde ciddi atak sergileyecektir. Özellikle turizm sektörünün dikkati, havalimanı sonrasında Mersin'in bakir koylarına çevrilmiştir. Mersin'in ikinci bir Antalya olmaması için hiçbir engel yok."

"Büyük emek var"

Mersin ve Adana'nın artık Çukurova Havzası olarak birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyen Başkan Tekli, 'Havalimanımız Mersin sınırlarında olmasına rağmen Adana'ya da çok yakın. Bu bölgesel bir kalkınmanın başlangıcı anlamına geliyor. Havalimanımızın bölgemize kazandırılması hususunda yoğun emekleri olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ve Mersin Valimiz Ali Hamza Pehlivan başta olmak üzere tüm emeği geçenlere şahsım, yönetim kurulum ve tüm sanayicilerimiz adına sonsuz teşekkür ederim" dedi. - MERSİN