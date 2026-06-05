TEKNOFEST'te Mesleki Yetenek Yarışması - Son Dakika
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TEKNOFEST'te Mesleki Yetenek Yarışması

05.06.2026 19:27
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TEKNOFEST, mesleki becerileri geliştiren yarışma ile gençleri sektöre kazandırıyor.

T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında, bakanlığın yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması, mesleki eğitim ve teknik becerilerin geliştirilmesine yönelik önemli bir platform olarak gençleri bir araya getiriyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, mesleki eğitimin önemini vurgulayan yarışma, katılımcıların teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürebilmelerini, problem çözme yetkinliklerini geliştirmelerini ve sektörel standartlara uygun üretim becerilerini ortaya koymalarını amaçlıyor.

Aynı zamanda gençlerin teknik alanlara yönelmesini teşvik eden yarışma, Türkiye'nin üretim kapasitesini destekleyecek donanımlı bireylerin yetişmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Yarışma, sanayinin farklı alanlarına hitap eden 9 ayrı kategoride gerçekleştiriliyor. Kaynakçılık, marangozluk, su tesisatçılığı, elektrik tesisatı ve pano montörlüğü, elektrik kumanda panosu tasarımı ve uygulama, PCB montaj, mekatronik teknolojileri, orta gerilim teknolojileri ve akıllı fabrika sistemleri programlama kategorilerinden oluşan yarışma, katılımcıların mesleki yetkinliklerini gerçek çalışma koşullarına yakın uygulamalarla ortaya koymalarına olanak sağlıyor.

Su tesisatçılığı kategorisinde bina içi temiz su ve atık su sistemlerinin projelendirilmesi, kurulumu, bakımı ve onarımı alanındaki bilgi ve beceriler değerlendirilirken, PCB montaj kategorisinde elektronik bileşenlerin baskı devre kartları üzerine montajı ve lehimlenmesine ilişkin uygulamalar ön plana çıkacak.

Orta gerilim teknolojileri kategorisinde enerji altyapılarında güvenli çalışma, arıza tespiti ve manevra süreçleri ele alınacak, mekatronik teknolojileri kategorisinde elektrik-elektronik, otomasyon ve PLC programlama alanlarındaki yetkinlikler ölçülecek.

Marangozluk kategorisi tasarım, üretim ve işçilik becerilerini öne çıkarırken, kaynakçılık kategorisi endüstriyel standartlarda kaynak uygulamalarına odaklanacak.

Elektrik tesisatı ve pano montörlüğü kategorisinde IEC normlarına uygun elektrik tesisatı ve pano montaj uygulamaları değerlendirilirken, elektrik kumanda panosu tasarımı ve uygulama kategorisinde motor kontrol sistemleri ve enerji verimliliği konularındaki beceriler yarışacak.

Akıllı fabrika sistemleri programlama kategorisinde ise PLC kontrollü üretim hatları, görüntü işleme sistemleri, robotik uygulamalar ve otonom taşıma teknolojileri kapsamında katılımcıların endüstriyel otomasyon yetkinlikleri test edilecek.

Geniş katılım imkanı sunuluyor

TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması, farklı eğitim seviyelerinden ve deneyim gruplarından katılımcılara kapılarını açıyor.

Lise seviyesinde Türkiye'de ve yurt dışında öğrenim gören meslek lisesi öğrencileri ile Türkiye'de öğrenim gören lise öğrencileri ve son 3 yıl içerisinde mezun olmuş gençler yarışmaya başvurabilecek.

Meslek lisesi dışındaki lise öğrencilerinin ise ilgili alanda çıraklık, kalfalık veya ustalık belgesine sahip olmaları gerekiyor.

Üniversite seviyesinde, Türkiye'de ve yurt dışında teknik bölümlerde eğitim gören öğrenciler yarışmada yer alabilecek.

Serbest seviyede ise herhangi bir mesleki diploma şartı aranmaksızın, ilgili alanda en az 1 yıl deneyimi bulunan veya kendi çabalarıyla teknik beceriler geliştirmiş, çıraklık, kalfalık ya da ustalık belgesine sahip bireyler yarışmaya katılabilecek.

Yarışmada dereceye giren katılımcılar, başarılarını önemli ödüllerle taçlandırma fırsatı elde edecek.

Lise seviyesinde birincilere 120 bin, ikincilere 100 bin ve üçüncülere 80 bin lira ödül verilecek. Üniversite ve serbest seviye kategorilerinde ise birinciler 150 bin, ikinciler 120 bin ve üçüncüler 100 bin lira ödülün sahibi olacak.

Mesleki eğitimden üretim gücüne uzanan yol

TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması, yalnızca bir yarışma organizasyonu olmanın ötesinde Türkiye'nin üretim ve teknoloji ekosistemine katkı sağlayacak insan kaynağının geliştirilmesine yönelik stratejik bir adım niteliği taşıyor.

Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sunan yarışma, gençlerin mesleki becerilerini geliştirmelerine, sektör temsilcileriyle bir araya gelmelerine ve kariyer yolculuklarında önemli fırsatlar elde etmelerine olanak tanıyor.

Mesleki eğitim ile üretim dünyası arasındaki bağı güçlendiren TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması, Türkiye'nin geleceğini inşa edecek teknisyenleri, ustaları, operatörleri ve mühendis adaylarını aynı hedef etrafında buluşturarak, üretimde güçlü Türkiye vizyonuna katkı sunmaya hazırlanıyor.

Kaynak: AA

Teknofest, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TEKNOFEST'te Mesleki Yetenek Yarışması - Son Dakika

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