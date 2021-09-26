Teknoloji ile donatılan ofis mobilyaları İnegöl'den 30 ülkeye ihraç ediliyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir firma tarafından teknolojik özellikler eklenen mobilyalar, yurt dışına da gönderiliyor.

İlçede 2000 yılından bu yana ofis mobilyaları üreten firmanın sahibi Osman Sevim, yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 ülkeye ürün gönderdiklerini, yurt içinde ise 65 bayilerinin olduğunu söyledi.

Katma değerli ürünler imal ettiklerini belirten Sevim, "Masa takımlarımızın yüzde 70-80'inde masanın içinden çıkan bilgisayarlar, televizyonlar, masaların içindeki ses sistemleri, bluetooth bağlanma özelliği olan cihazlar, masaların içinde bulunan herhangi bir içeceği ısıtan veya soğutan ürünler; bu ürünleri kullanmaya gayret gösteriyoruz." dedi.

Sevim, insanların ofislerinde çok zaman geçirmesinden hareketle, büyük konfor elde etmeleri gerektiği için teknolojik dönüşüme ağırlık verdiklerini anlattı.

Daha fazla ülkeye ihracat yaparak ülkeye döviz girdisini sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Sevim, "Hedefimiz; öncelikle şu an bulunduğumuz durumdan daha ileriye çıkmak, bunu yaparken de kullanmış olduğumuz ham maddelere daha çok katma değer sağlayarak dünyaya pazarlamak." diye konuştu.