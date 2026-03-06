Teknopark'ta Kadınlar Günü Paneli - Son Dakika
Teknopark'ta Kadınlar Günü Paneli

06.03.2026 17:02
Ankara Teknopark'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın girişimciler ve liderler bir araya geldi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ankara Teknopark'ta düzenlenen panelde, savunma sanayisinden girişimciliğe, kişisel markalaşmadan içerik üretimine kadar farklı alanlarda ilham veren kadınlar bir araya geldi.

İki oturumdan oluşan programda, sektörel başarı hikayeleri, kadınların çoklu rolleri, liderlik deneyimleri ve markalaşma konuları konuşuldu.

Teknopark Ankara Genel Müdürü Berk Yavru, panelin açılışında, ilk defa düzenlenen bu özel panele katılım sağlayan konuşmacı ve panelistlere teşekkür etti.

"Savunma Sanayisinde Kadın Gücü" adlı ilk oturumda, insansız hava araçları platformu üreten ve 2019'dan beri Teknopark Ankara'da faaliyet gösteren Zyrone Dynamics Kurucu Ortağı Ayşenur Çalışkan Kanber, sektörde kadınların üstlendikleri rollere ve katkılara değindi."

Kanber, şöyle konuştu:

"Savunma sanayisinin ve imalat sektörünün kadınlara verdiği değer, sizin kendinize kattıklarınızla belirleniyor, unvanınız ile değil. Biz insansız hava aracı üretiyoruz ve sektör erkek egemen bir sektör, çok rekabet var. Ürünlerle ilgili sürdürülebilirlik konusunda bence kadınlar, bazı konularda çok daha geniş bir perspektiften bakabiliyorlar. İHA'nın son gideceği nokta ve müşteriye verdiğimiz destek konusunda empati ile bakıyorum, bizim açımızdan farkın bu olduğunu düşünüyorum."

Sektörde bir kadın girişimci olarak işin genellikle aile hayatına da yansıdığını aktaran Kanber, "Kadın girişimci olarak birçok parametre sizin hayatınızı daha çok etkiliyor. Benim kızım bazen bana telefonunu kapat diyor ama bir yandan da bizimle birlikte atölyeye geliyor, üretim ortamlarında bulunuyor ve bizim yaptığımız işlere özeniyor. Yani hem artısı hem eksisi var bu sektörde bir kadın olmanın." ifadelerini kullandı.

Merkür Savunma Kurucu Genel Müdürü Melike Bağcı ise "Bizim çalışmalarımız operasyon sahasına çok yakın olduğu için bu alanda herkes bir erkek gücü olduğuna inanıyor. Savunma sanayisinde yaptığımız çalışmalarla bize değer veriyorlar. Kadınlar bu alanda 'title'ı sonradan kazanıyor, ilk etapta maalesef kadınlar olarak bu alanda çok görülmeyebiliyoruz." dedi.

Savunma sanayisinde faaliyet gösteren erkek de kadın da olsa bazı fedakarlıklar yapmanın şart olduğunu ifade eden Bağcı, "Diğer sektörlerde 'yarın yaparız bunu' denebilir ama savunma sanayisinde, hele de kritik bir ürün yetiştiriyorsanız burada fedakarlık yapmamız gerekiyor. Bunu da gönülden yapıyoruz, inşallah sonuçlarını da görürüz." diye konuştu.

Covisart Kurucu Ortağı Ayşe Ertaş da kadınların savunma sanayi içinde olaylara ileriye dönük bakabildiğini ve bunun mühendislik anlamında çok büyük anlamı olduğunu dile getirdi.

Ertaş, "Çok hızlı çözüm üretebiliyoruz bu da avantajlarımızdan biri oluyor." ifadesini kullandı.

İş hayatı ve özel hayat arasındaki dengeyi bir kadın olarak kurabilmenin bazen daha zor olduğunu söyleyen Ertaş, "Hem iş hayatında hem normal hayatta neye evet, neye hayır diyebileceğimizi bilmemiz gerekiyor. Hayır demeyi profesyonel bir dürüstlük olarak görüyorum. Özel hayatıma çok önem vermediğimi fark ediyorum bazen, ancak bunu hiç kimseye tavsiye etmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Kişisel Marka-Founder Branding" adlı ikinci oturumda, Kaptın Kaptın Kurucusu Ayşe Secde Gençler, Gena Grup Genel Müdür Yardımcısı ve içerik üreticisi Nermin Özdemir ile psikolog ve içerik üreticisi Begüm Özcan deneyimlerini paylaştı."

Kaynak: AA

