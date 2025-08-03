Tekstil devi konkordato ilan etti

Küresel boyuttaki ekonomik krizin etkileri Türkiye'de de iyiden iyiye hissedilirken birçok firmanın da iflas bayrağını çekmesine neden oldu. Halkaya eklenen son firma 1993 yılında kurulan Leras Tekstil olurken ekonomik sıkıntılara dayanamayan dev şirket konkordato ilan etti.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, verdiği kararla Leras Tekstil Kumaşçılık Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Metraj Kumaşçılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında geçici mühlet kararı verdi. Karara göre, şirketler 3 ay süreyle geçici mühlet kapsamında değerlendirilecek.

ÜÇ KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ ATANDI

Mahkeme, konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşmayacağının değerlendirilmesi amacıyla alacaklı sayısı ve tutarı dikkate alınarak üç kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi. İcra ve İflas Kanunu'nun 294, 295, 296 ve 297. maddeleri gereğince, geçici mühlet süresince şirketler hakkında her türlü haciz, tedbir ve muhafaza işlemleri durduruldu.

ÇEKLERE KONKORDATO ŞERHİ KONULACAK

Mahkeme kararında ayrıca, şirketin konkordato talebinden önce düzenlediği çeklerin, geçici mühlet süreci devam ettiği sürece bankaya ibrazı hâlinde "konkordato sürecindedir" şerhi düşülmesine hükmedildi.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Leras Tekstil ve Metraj Kumaşçılık ile ilgili konkordato sürecinin devamında mahkeme, duruşmanın 2 Ekim 2025 günü saat 11.28'de yapılmasına karar verdi.