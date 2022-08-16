Sinop'ta temmuz ayında uçak yolcusu rekor seviyede

Temmuz ayında Sinop Havalimanı'nda iç hatlarda yürütülen 89 uçuşta seyahat eden yolcu sayısı toplam 8 bin 413 olarak açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Sinop Havalimanı'nın 2022 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre Temmuz ayında, Sinop Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 89'a ulaştı. Seyahatlere katılan yolcu sayısı ise 8 bin 413 olarak açıklandı. Yüklerde kargo-posta-bagaj trafiği ise toplamda 99 bin 803 ton olduğu bildirildi.

Yılbaşı itibariyle son 7 aylık dönemde ise Sinop Havalimanı'nda yolcu trafiği 39 bin 247, uçak trafiği 511, yük trafiği ise 377 bin 404 ton olarak gerçekleşti. Verilen rakamlara göre Temmuz'da seyahat eden yolcu sayısı, son 7 ayın yüzde 21.43'ünü kapsadı. - SİNOP