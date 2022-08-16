Sinop'ta temmuz ayında uçak yolcusu rekor seviyede - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta temmuz ayında uçak yolcusu rekor seviyede

16.08.2022 15:34
Sinop'ta temmuz ayında uçak yolcusu rekor seviyede

Temmuz ayında Sinop Havalimanı'nda iç hatlarda yürütülen 89 uçuşta seyahat eden yolcu sayısı toplam 8 bin 413 olarak açıklandı.

Temmuz ayında Sinop Havalimanı'nda iç hatlarda yürütülen 89 uçuşta seyahat eden yolcu sayısı toplam 8 bin 413 olarak açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Sinop Havalimanı'nın 2022 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre Temmuz ayında, Sinop Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 89'a ulaştı. Seyahatlere katılan yolcu sayısı ise 8 bin 413 olarak açıklandı. Yüklerde kargo-posta-bagaj trafiği ise toplamda 99 bin 803 ton olduğu bildirildi.

Yılbaşı itibariyle son 7 aylık dönemde ise Sinop Havalimanı'nda yolcu trafiği 39 bin 247, uçak trafiği 511, yük trafiği ise 377 bin 404 ton olarak gerçekleşti. Verilen rakamlara göre Temmuz'da seyahat eden yolcu sayısı, son 7 ayın yüzde 21.43'ünü kapsadı. - SİNOP

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Sinop Havalimanı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta temmuz ayında uçak yolcusu rekor seviyede - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
15:07 Dün iptal edilen motorin zammı bugün yapılıyor! Litresi 24 lirayı geçecek
14:46 Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin havan saldırısında şehit olan uzman çavuş hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı
14:44 Tarım Kredi, indirime giren ürünler ile fiyatlarını sosyal medyadan tek tek paylaştı
14:43 Trabzonspor genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu
14:24 Süper Lig'de 2. hafta müsabakalarının ardından şampiyonluk oranları değişti
14:17 Bir döneme damga vuran Avrupa Yakası'nın Gaffur'u yaşlandı! İşte Peker Açıkalın'ın son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 15:48:30. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta temmuz ayında uçak yolcusu rekor seviyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement