Temmuz’da 257 Bin Taşıt Trafiğe Kaydedildi

Ülkemizde Temmuz ayında 257 bin 471 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Erzurum'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 148 bin 19 oldu.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,3'ünü motosiklet, yüzde 41,3'ünü otomobil, yüzde10,9'unu kamyonet, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 1,3'ünü traktör, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 36,1 arttı. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 162,8, kamyonette yüzde 90,4, otomobilde yüzde 47,1, kamyonda yüzde 44,3, otobüste yüzde 31,9, motosiklette yüzde 23,6, minibüste yüzde 17,8 artarken traktörde yüzde 43,5 azaldı.

Traktör ve motosiklet sayısında artış var

Erzurum, 146 bin 927 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Temmuz ayında 3 bin 949 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 42'inci oldu. Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 75 bin 628 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 354, otobüs sayısı bin 321, kamyonet sayısı 31 bin 24, kamyon sayısı 6 bin 571, motosiklet sayısı 8 bin 83, özel amaçlı araç sayısı 776 ve traktör sayısı 22 bin 62 oldu. Temmuz 2025 döneminde Erzurum'da 4 bin 466 aracın devri yapıldı. Bunlardan 2 bin 976'si otomobil, minibüs 45, otobüs 14, kamyonet 942, kamyon 86, motosiklet 157, özel amaçlı araç 9 ve traktör 237 adet olarak gerçekleşti. (MEK-NK-Y) - ERZURUM