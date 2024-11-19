Termal ve SPA Cennetleri

Ekonomi

Obilet, sonbaharda dinlenmek ve yenilenmek isteyenler için Türkiye'nin en çok tercih edilen termal ve SPA'ların bulunduğu şehirleri derledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bursa, Afyonkarahisar, Yalova, Balıkesir ve Denizli illeri termal suları ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

Termal otellerin sunduğu zengin SPA hizmetleri, sıcak mineralli sular, aromaterapi, yoga ve meditasyon gibi aktiviteler, hem fiziksel hem de ruhsal rahatlama imkanı sağlarken eklem ağrıları, cilt sorunları ve solunum yolları rahatsızlıklarına da iyi geliyor.

Zengin termal kaynaklarıyla ünlü Bursa, özellikle Çekirge ve Oylat bölgelerinde yer alan otelleriyle sağlık ve huzur arayanların tercih ettiği rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Afyonkarahisar ise Gazlıgöl, Hüdai ve İhsaniye kaplıcalarıyla, eklem hastalıkları ve sinirsel rahatsızlıklar için şifa arayanlara hitap ediyor.

İstanbul'a yakınlığıyla dikkati çeken Yalova, termal ve Armutlu kaplıcalarıyla misafirlerine doğal güzellikler içinde rahatlama imkanı sunuyor.

Balıkesir ise Kazdağları'nın bol oksijenli ortamında Gönen, Bigadiç ve Sındırgı kaplıcalarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Denizli, Pamukkale Travertenleri ve Karahayıt Kaplıcaları gibi doğal ve tarihi zenginlikleriyle, tatil ve sağlık turizmini bir arada sunuyor. Bunun yanı sıra Akköy Çamur Kaplıcaları, Tekkeköy Ilıcaları, Babacık (Kabaağaç) Kaplıcası, Kızıldere Ilıcası, Akköy Gölemezli Çamur Kaplıcaları gibi onlarca seçenek de Denizli'de şifa ve huzur bulmak isteyen misafirlerin seçenekleri arasında yer alıyor.