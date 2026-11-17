Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Akaryakıtta peş peşe zamlar ve litrede 100 lirayı geçen tarihi fiyat, büyük bir değişimi de beraberinde getirdi. Termopet Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Direkci, daha önce zamlardan etkilenmemek için akaryakıt istasyonları önünde araçların uzun kuyruk oluşturduğunu anımsatarak, "Şimdi, zam öncesi istasyonlarda kuyruk olmuyor. Kredi kartıyla ödemeler yüzde 90'ı aştı. 'Depoyu fulle' yerini tutar belirtilerek akaryakıt alış verişine bıraktı" diye konuştu.

ABD ile İran savaşı, küresel düzeyde Brent petrol ile benzin ve motorin fiyatlarının hızla tırmanmasına yol açtı. Savaş, Hürmüz Boğazı'nda yaşananlar ve buna bağlı olarak petrolle ilgili tedarik endişeleriyle gerek motorin gerekse de benzin sık aralıklarla yüksek tutarlı zamlandı. Türkiye'de motorinin litresi tüm zamanların rekorunu kırdı ve 100 lirayı aştı, benzinin litresi de 85 liraya dayandı.

Akaryakıt fiyatlarının tüm zamanların rekorunu kırması ve ardı arkası kesilmeyen zamlar, tüketici davranışlarında da bazı değişikliklere yol açtı. Türkiye'nin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketlerinde Termepet'in Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Direkci, ANKA Haber Ajansı'na sektörde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Direkci, küçük tutarlı zamlardan etkilenmemek için sürücülerin akaryakıt istasyonları önünde araçlarıyla kuyruk oluşturduğunu anımsatarak, "Şimdi, yüksek tutarlı zamlar gündeme geliyor. Ancak, zam öncesi istasyonlarda kuyruk olmuyor. Bunun elbette bir açıklaması vardır" dedi.

Akaryakıt alışverişlerinde nakit döneminin büyük ölçüde kapandığını kaydeden Direkci, "Nakit ödemenin payı çok çok azaldı. Genelde kredi kartıyla ödemeler yapılıyor. Kredi kartıyla yapılan ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 90'ı aştı" dedi.

Direkci, bir diğer önemli gelişmenin de harcanan tutarlarda gözlendiğini belirterek, "Son dönemde gözlediğimiz bir gelişme daha var. 'Depoyu fulle' yerini tutar belirtilerek, örneğin '2 bin liralık doldur' ya da '3 bin liralık doldur' denilen akaryakıt alışverişine bıraktı. 'Depoyu fulle' diyen de elbette var ama geçmişe göre bir karşılaştırma yapıldığında durum budur" diye konuştu.