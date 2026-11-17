Bakan Çiftçi: "Terörizmin finansmanına yönelik 353 operasyonda 380 şahıs tutuklandı, 342 milyon 223 bin lira ele geçirdik. Terörü besleyen mali kaynakların ve örgütlerin yeniden yapılanma girişimlerinin üzerine kararlılıkla gidiyoruz."