Terör finansmanına yönelik 353 operasyonda 380 kişi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Çiftçi, terörün finansmanıyla mücadele kapsamında 353 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlarda 380 şahsın tutuklandığını ve 342 milyon 223 bin lira ele geçirildiğini bildirdi. Çiftçi, mali kaynakları ve örgütlerin yeniden yapılanma çabalarını hedef alan çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.
Bakan Çiftçi: "Terörizmin finansmanına yönelik 353 operasyonda 380 şahıs tutuklandı, 342 milyon 223 bin lira ele geçirdik. Terörü besleyen mali kaynakların ve örgütlerin yeniden yapılanma girişimlerinin üzerine kararlılıkla gidiyoruz."
Kaynak: İHA
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