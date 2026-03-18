Testis Kanserinde Erken Tanı Hayat Kurtarıyor

18.03.2026 11:44
Doç. Dr. Emre Salabaş, genç erkeklerde testis kanserinde erken tanının kritik olduğunu vurguladı.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Salabaş, özellikle genç erkeklerde görülen testis kanserinde erken tanının, tedavi başarısında en kritik unsur olduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Salabaş, testis kanserinin 15-35 yaş arası erkeklerde sık rastlanan kanser türlerinden biri olduğunu ifade etti.

Son yıllarda testis kanserinde dünya geneli görülme sıklığının artış eğiliminde olduğuna dikkati çeken Salabaş, "Türkiye'de de benzer şekilde artış eğilimini destekleyen veriler bulunuyor. Bu nedenle, farkındalık büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Salabaş, hastalığın çoğu zaman erken dönemde belirti verdiğini, testiste ağrısız şişlik, sertlik ya da boyut değişikliğinin en sık karşılaşılan bulgular arasında yer aldığını aktardı.

Testiste ele gelen ağrısız bir kitle ya da sertliğin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Salabaş, şunları kaydetti:

"Bazı hastalar bunu önemsemeyerek hekime başvurmakta gecikebiliyor. Oysa erken tanı ile tedavi başarısı oldukça yüksek. Özellikle genç erkeklerde görülen testis kanserinde erken tanı, tedavi başarısını belirleyen en kritik unsur. Genç erkeklerin ayda bir kez kendi kendine testis muayenesi yapması, erken teşhis açısından önemli. Duş sonrası yapılan basit bir kontrolle bile farklılıklar erken dönemde fark edilebilir. Şüpheli bir durum hissedildiğinde zaman kaybetmeden üroloji uzmanına başvurulmalı."

"Tanı süreci geciktirilmeden planlanmalı"

Salabaş, fiziki muayene ve ultrasonun ilk aşamada yol gösterici olduğunu, tanı ve tedavi sürecinin cerrahiyle ilerlediğini, bu nedenle sürecin geciktirilmeden planlanması gerektiğini vurguladı.

Cerrahi müdahalenin çoğu vakada ilk adım olduğuna ve ameliyat sonrası elde edilen patoloji sonucuna göre ek tedavilerin planlanabileceğine değinen Salabaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hastalık, uygun tedaviyle büyük oranda kontrol altına alınabilen ve tamamen iyileşme sağlanabilen kanser türleri arasında yer alıyor. Ancak bunun için erken başvuru şart. Toplumda yanlış bir algı olarak, ağrı olmadığı sürece risk olmadığı düşüncesi yaygın. Ağrı olmaması, hastalığın olmadığı anlamına gelmez. Erkeklerin bu konuda bilinçli olması ve vücudundaki değişiklikleri ciddiye alması gerekir."

Kaynak: AA

Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
İsrail yine Lübnan’ı vurdu İsrail yine Lübnan'ı vurdu
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı
Sadettin Saran’dan kritik mesaj Sadettin Saran'dan kritik mesaj

11:21
Dünyayı korkutan petrol krizine Türkiye nefes oldu Vanalar açıldı
Dünyayı korkutan petrol krizine Türkiye nefes oldu! Vanalar açıldı
11:15
İmamoğlu’nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz
İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz
11:05
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü Gündem yaratacak iddia
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia
10:49
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
10:40
Kanadalı gazeteci Slabinski: Netanyahu’nun hayatını kaybettiğine dair güvenilir raporlar var
Kanadalı gazeteci Slabinski: Netanyahu'nun hayatını kaybettiğine dair güvenilir raporlar var
10:30
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
