Köylünün yüzü güldü! 6 ayda 3,5 milyon lira kazandılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köylünün yüzü güldü! 6 ayda 3,5 milyon lira kazandılar

Köylünün yüzü güldü! 6 ayda 3,5 milyon lira kazandılar
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da orman köylüleri tarafından üretilen veya doğadan toplanan karayemiş, ahlat, defne, mavi yemiş ve yaban elması gibi tıbbi ve aromatik ürünler, yöre halkına önemli bir ek gelir kapısı oldu. Orman köylülerinin el emeğiyle toplanan ve işlenen bu ürünlerden 6 ayda 3 milyon 535 bin 97 TL gelir sağlandı.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun'da yürütülen "Orman Köylülerinin Kalkındırılması ve Desteklenmesi Projesi (ORKÖY)" başarıyla devam ediyor. Yürütülen bu proje sayesinde orman köylüleri, doğanın sunduğu zenginlikleri kazanca dönüştürme fırsatı buluyor.

Kırsal kalkınmayı destekleyen çalışmalar kapsamında köylüler; karayemiş, tavşanmemesi, ahlat, trüf mantarı, adaçayı, yemişen, mavi yemiş, defne, ekinezya, kekik, yabani elma ve ıhlamur gibi birçok tıbbi ve aromatik bitkiyi toplayarak satışa sunuyor.

Köylünün yüzü güldü! 6 ayda 3,5 milyon lira kazandılar

6 AYLIK SATIŞ  YÜZ GÜLDÜRDÜ

Orman köylülerinin el emeğiyle toplanan ve işlenen bu ürünler, yılın ilk 6 ayında ciddi bir ekonomik getiri sağladı.

Samsun genelinde bin hektarlık defne sahasından elde edilen bin 455 kilo defnenin satışı köylülere 2 milyon 910 bin TL kazandırırken, 250 hektarlık alandan toplanan 301 kilo yabani elmanın satışından 602 bin TL gelir elde edildi.

Köylünün yüzü güldü! 6 ayda 3,5 milyon lira kazandılar

Bölgedeki diğer ürünlerin satışı da ek bütçeye katkı sundu. 120 hektarlık ormanlık alandan toplanan 5 ton tavşanmemesinden 10 bin TL, 23 hektarlık sahadan toplanan 213 kilo kekikten 8 bin 712 TL gelir sağlandı. Ayrıca, 118 hektarlık alanda bulunan 70 kilo trüf mantarının satışı 3 bin 465 TL, 23 hektarlık ekinezya sahasından elde edilen 20 kilo ürünün satışı ise 920 TL olarak kayıtlara geçti.

Köylünün yüzü güldü! 6 ayda 3,5 milyon lira kazandılar
Köylünün yüzü güldü! 6 ayda 3,5 milyon lira kazandılar
Kaynak: İHA

Ekonomi, Samsun, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Köylünün yüzü güldü! 6 ayda 3,5 milyon lira kazandılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş’a anket şoku Mansur Yavaş'a anket şoku
Özgür Özel’in ’Yeni Parti’si ilk değil İsimde Özal detayı Özgür Özel'in 'Yeni Parti'si ilk değil! İsimde Özal detayı
WhatsApp’tan kimlik fotoğrafını gönderenler dikkat Büyük tehlike kapıda WhatsApp'tan kimlik fotoğrafını gönderenler dikkat! Büyük tehlike kapıda
Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti Mütevazi evini satmıyor Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor
Yeni Parti’nin imzasını atan Özgür Özel’in ilk işi bu oldu Yeni Parti'nin imzasını atan Özgür Özel'in ilk işi bu oldu
Trafik sigortalarında yeni dönem 1 Eylül itibarıyla başlıyor Trafik sigortalarında yeni dönem! 1 Eylül itibarıyla başlıyor

11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde anket yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
11:24
İmamoğlu’ndan Yeni Parti’yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar
İmamoğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar
11:13
Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular
Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular
10:53
Hangi ünlü isim Ahbap’a ne kadar bağış yaptı Acun Ilıcalı detayı bomba
Hangi ünlü isim Ahbap'a ne kadar bağış yaptı? Acun Ilıcalı detayı bomba
10:24
Altın satışında yeni dönem Kuyumcular kazan kaldıracak
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak
10:05
ABD’de yangına giden ekipler dehşete düştü Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var
ABD'de yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 12:16:16. #7.12#
SON DAKİKA: Köylünün yüzü güldü! 6 ayda 3,5 milyon lira kazandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.