Bolat: AB Sanayi Yasası'nda Türkiye-AB entegrasyonu korunmalı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği'nde (AB) Sanayi Hızlandırma Yasası konusunda yürütülen tartışmalarda Türkiye ile AB arasındaki sanayi entegrasyonunun dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Hem Türkiye açısından hem de AB açısından bu ortaklığı ve Gümrük Birliği ortaklığını zedelemeyecek bir karar çıkması gerektiğini güçlü bir şekilde ortaya koyuyoruz." dedi.

Bolat, Brüksel temasları kapsamında üst düzey AB yetkilileriyle görüşmelerinin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İki hafta önce de Brüksel'de AB yetkilileri ve özel sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini anımsatan Bolat, son iki gündür de yoğun temaslarda bulunduklarını söyledi.

Bolat, Brüksel'de gerçekleştirilen Türkiye-AB 3. Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı'nın yaklaşık 5 saat sürdüğünü belirterek, öncesinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Avrupa İş Zirvesi (EBS) işbirliğiyle düzenlenen Türkiye-AB İş Zirvesi'ne katıldıklarını anlattı.

Zirveye yoğun katılım olduğuna işaret eden Bolat, programda Türkiye-AB ilişkileri, Sanayi Hızlandırma Yasası ve "Made in EU" yaklaşımı konusunda Türkiye'nin pozisyonunu ortaya koyduklarını vurguladı.

Bakan Bolat, "Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmelerden olumsuz etkilenmemesi gerektiği hususlarını yoğun bir şekilde görüşmelerimizle ve konuşmalarımızla ortaya koyduk." diye konuştu.

Otomotiv sektöründeki büyük şirketlerin üst düzey yöneticileriyle de temaslarda bulunduklarını aktaran Bolat, bu görüşmelerde Türk ve Avrupa otomotiv sanayileri arasındaki güçlü bağları, arz ve tedarik zincirlerinin önemini vurguladıklarını söyledi.

"Türkiye-AB otomotiv ticareti yılda 62 milyar dolar"

Bakan Bolat, Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkilerin büyüklüğüne dikkati çekerek, "AB ile Türk sanayisi arasında çok büyük bir entegrasyon var." dedi.

Türkiye'de 60 binin üzerinde Avrupalı şirket ve yatırımcının faaliyet gösterdiğini, bunların yatırımlarının 200 milyar doların üzerinde olduğunu belirten Bolat, şöyle devam etti:

"Türkiye-AB yıllık dış ticaretinin 233 milyar dolar olduğunu, Türkiye-AB otomotiv ticaretinin yılda 62 milyar dolar olduğunu vurgulayarak, hem Türkiye açısından hem de AB açısından bu ortaklığı ve Gümrük Birliği ortaklığını zedelemeyecek bir karar çıkması gerektiğini güçlü bir şekilde ortaya koyuyoruz."

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilgili kurumlarla birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Belçika'dan Türkiye-AB ilişkilerine destek

Belçika iş dünyasının temsilcileriyle de bir araya geldiklerini anlatan Ömer Bolat, görüştükleri şirketlerin Türkiye'de yatırımlarının bulunduğunu söyledi.

Bolat, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile de görüştüğünü belirterek, Belçika'nın Türkiye-AB ilişkilerine olumlu yaklaşımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AB Komisyonu üyeleri ve Avrupa Parlamentosu (AP) yetkilileriyle görüşmelerinin de sıcak ve yapıcı bir ortamda geçtiğini anlatan Bolat, muhataplarına teşekkür etti.

"Üçüncü ülkelerden gelen kaygılar karşısında bir çıkış yolu arıyorlar"

AB yetkililerinin Türkiye'ye yaklaşımına ilişkin Bakan Bolat, "İkili bazda bütün ülkeler Türkiye'yle birlikte gelişmek, güçlenmek, yol almak istediklerini her seferinde söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

Bolat, AB'nin sanayisinin zayıflaması ve ithal sanayi ürünleri konusunda kaygılar taşıdığına dikkati çekerek, "Özellikle birçok sektörde sübvanse edilmiş sanayi ürünleri ithalatından ciddi endişe ve kaygı duyuyorlar. Üçüncü ülkelerden gelen bu kaygılar karşısında kendilerince bir çıkış yolu arıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi Hızlandırma Yasası'nın da bu çerçevede ortaya çıkan bir fikir olduğunu belirten Bolat, "Şu anda AB Konseyinde ve Avrupa Parlamentosunda yoğun, ateşli tartışmalar yapılıyor." diye konuştu.

Bolat, bu nedenle Brüksel'deki temaslarını sıklaştırdıklarını, Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinin bir takım olarak çalıştığını anlattı.

Özel sektör, sivil toplum kuruluşları, medya temsilcileri ve AB kurumlarıyla görüşmelerini sürdürdüklerini vurgulayan Bolat, "Ülkemizin tutumunu, duruşunu ve AB-Türkiye Gümrük Birliği ve sanayi entegrasyonunun zarar görmemesi açısından yapılması gerekenleri çok net mesajlarla kendilerine aktarıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.