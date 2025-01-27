Türkiye ile Suriye arasında beklenen anlaşma imzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ile Suriye arasında beklenen anlaşma imzalandı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Suriye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının yeniden hayata geçirildiğini duyurdu. Bakan Bolat, Suriye'nin bazı ürünlerin gümrük vergilerini gözden geçirdiğini ve bu konuda anlaşmaya varıldığını belirtti. Bu durum, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini daha da güçlendirecek.

27.01.2025 10:37
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Suriye'de yeni geçici hükümet, Türkiye'den gelen ithal ürünlerin vergilerini yüzde 300 ila yüzde 500 artırdı. Karar, ihracatı durma noktasına getirirken ticarette büyük zorluklara yol açtı. Türkiye'den Suriye'ye ihracat yapan firmalar, sorunun çözümü için hükümet düzeyinde daha aktif bir müdahale bekliyordu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Konuya ilişkin Türkiye ile Suriye arasında iki haftadır devam eden görüşmeler olumlu sonuçlandı. İki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini daha da güçlendirecek, ihracat hacmini artıracak anlaşmanın detaylarını Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu.

Bolat, Türkiye ve Suriye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının yeniden hayata geçirildiğini duyurdu. Suriye'nin bazı ürünlerin gümrük vergilerini gözden geçirdiğini ve bu konuda anlaşmaya varıldığını belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Ülkemizle Suriye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi ve Suriye'nin bazı ürünlerin gümrük vergilerini gözden geçirmesi hususlarında mutabık kalındığını ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

SURİYE, TÜRKİYE'DEN YAPILAN İTHALATIN VERGİLERİNİ YÜZDE 500 ARTIRMIŞTI

Suriye'de Beşar Esad rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından kurulan geçici hükümet, Türkiye'den yapılan ithalatı derinden etkileyecek bir karar almıştı. Yeni yönetim, Türkiye sınırından gelen ithal ürünlere uygulanan gümrük vergilerini yüzde 300 ila yüzde 500 arasında artırmıştı. Bu karar, iki ülke arasındaki ticareti adeta durma noktasına getirirken, birçok sektörde hem ihracatçılar hem de Suriyeli ithalatçılar büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Türkiye ile Suriye arasında beklenen anlaşma imzalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye ile Suriye arasında beklenen anlaşma imzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mahşerin atlısı:
    teröristle anlaşma yapılmaz HTŞ terör örgütüdür 62 60 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Arapları suryeli leri eleştiri meyin akpin savcı ları hemen dava açıyorlar kin tahrikten 56 36 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Ey zalim Akp teröristlerle anlaşma olmaz 22 14 Yanıtla
  • uğur aksakallı:
    ŞAM 82 Mİ İDİ? 2 12 Yanıtla
  • null:
    Söz konusu anlaşmada Suriye yeni hükümeti Türk mallarına ne kadar vergi uygulayacak belli mi,hayır.Kamuoyu ile paylaşılacak mı. 4 3 Yanıtla
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