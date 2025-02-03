Ticaret Bakanı Bolat: Yıllık enflasyondaki gerileme sürecek - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: Yıllık enflasyondaki gerileme sürecek

Ticaret Bakanı Bolat: Yıllık enflasyondaki gerileme sürecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıllık enflasyondaki düşüşün önümüzdeki aylarda da devam etmesini beklediklerini belirtti. Bakan Bolat, uygulanan politikalarla fahiş fiyat artışlarına karşı mücadele edeceklerini açıkladı.

03.02.2025 14:08  Güncelleme: 14:09
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, yıllık enflasyondaki gerilemenin önümüzdeki aylarda da devam etmesini beklediklerini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak uyguladığımız politikalar ve aldığımız tedbirlerle dış ticaret açığını ve cari işlemler açığını düşürerek makro-finansal istikrarı güçlendiriyor ve enflasyonun düşürülmesine katkı sağlıyoruz. İç ticarette ise hem vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek, hem de piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Ekonomik temellerle açıklanmayacak bir şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve adil rekabet koşullarını tüketicinin aleyhine koordineli bir şekilde hareket ederek bozmaya tevessül edenlerin üzerine gidilmeye devam edilecektir. 2025 yılında dezenflasyon sürecini güçlendirmek adına ilgili Bakanlıklarımız ile iş birliği içinde yapısal politikalara öncelik vereceğiz" dedi.

Tüketici fiyat endeksindeki değişimin 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,03 olarak gerçekleştiğini, yıllık enflasyonun ise yüzde 42,12 ile son 19 ayın en düşük seviyesine gerilediğini aktaran Bolat, "Böylelikle 2024 Mayıs ayına kıyasla enflasyon son 8 ayda 33,3 puan gerilemiştir. Çekirdek enflasyon C (enerji, gıda ve içecekler ile tütün ürünleri ve altın hariç, TÜFE) yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,7 puan gerileyerek yüzde 42,65 olmuştur. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon bir önceki aya göre 1,8 puan gerileyerek yüzde 41,76 olmuştur. Fiyat katılığının yüksek olduğu hizmetler grubunda yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,8 puan gerileyerek yüzde 62,95 olmuştur. Yıllık enflasyondaki gerilemenin önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Bolat: Yıllık enflasyondaki gerileme sürecek - Son Dakika

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