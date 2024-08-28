Ticaret Bakanı: Dış Ticaret Verileri Ekonomi Politikalarının Başarısını Gösteriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı: Dış Ticaret Verileri Ekonomi Politikalarının Başarısını Gösteriyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret verilerinin uygulanan ekonomi politikalarının başarılı sonuçlar ürettiğini ve ihracatın artmasına katkı sağladığını belirtti. Bolat, temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirerek, ihracatın arttığını ve ithalatın azaldığını bildirdi.

28.08.2024 12:46
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticarete ilişkin açıklanan verilerin uygulanan ekonomi politikalarının başarılı sonuçlar ürettiğini, hem ihracatın artmasına hem de büyüme hedeflerine olumlu katkı sağladığını gösterdiğini belirtti.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Hükümetin uyguladığı politikalar ve attığı adımların programın güçlü şekilde çalışmaya devam ettiğini gösterdiğini belirten Bolat, resmi verilere göre mal ve hizmet ihracatının arttığını, ithalatın ise azalmaya devam ettiğini bildirdi.

Bolat, temmuzda ihracatın geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,8 artışla 22 milyar 510 milyon dolar olduğuna işaret ederek, ithalatın ise aynı dönemde yüzde 7,8 düşüşle 29 milyar 805 milyon dolara gerilediğini ifade etti.

Ocak-Temmuz 2024 ihracatının ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 148 milyar 738 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 8,3 azalarak 198 milyar 676 milyon dolar olarak gerçekleştiğine değinen Bolat, ihracatın yıllıklandırılmış değerinin de temmuzda 261,5 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

"Tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum"

Bolat, ihracatın ithalatı karşılama oranının Temmuz 2023'te yüzde 61,2 iken geçen ay yüzde 75,5'e yükseldiğini anımsatarak, ocak-temmuz döneminde ise ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 65,9'ten yüzde 74,9'a çıktığını vurguladı.

Dış ticaret açığının temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,8 azalarak 7 milyar 295 milyon dolara gerilediğinin, yılın 7 ayında ise yüzde 32,4 düşüşle 73 milyar 857 milyon dolardan 49 milyar 938 milyon dolara düştüğünün altını çizen Bolat, şunları kaydetti:

"Temmuz itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış dış ticaret açığı yaklaşık 39 milyar dolar azalarak 82,3 milyar dolara geriledi. Böylece Mayıs 2023'te 57,2 milyar dolar olan cari açığımız son 14 ayda tahminen 20 milyar dolar altına gerilemesine işaret ediyor. Açıklanan veriler, uyguladığımız politikaların başarılı sonuçlar ürettiği ve hem ihracatımızın artmasına hem de büyüme hedeflerine olumlu katkı yaptığını gösteriyor. Dış ticaret ve cari işlemlerde yaşanan dengeleme ve iyileşme, döviz rezervlerimizin artmasına ve istikrarın güçlenmesine katkı yapacaktır. Bu vesile ile tüm ihracatçılarımıza ve üreticilerimize candan teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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